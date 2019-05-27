卡塔爾：收到來自斷交國沙特的書面信件

卡塔爾外交部周日（26日）表示，國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）已收到來自斷交國沙特阿拉伯國王薩勒曼（King Salman）的書面信件，邀請他出席周四（30日）在沙特麥加（Makkah）召開的特別首腦會議。

卡塔爾外交部周日（26日）表示，國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）已收到來自斷交國沙特阿拉伯國王薩勒曼（King Salman）的書面信件，邀請他出席周四（30日）在沙特麥加（Makkah）召開的特別首腦會議。

來訪的海灣阿拉伯國家合作委員會（Gulf Cooperation Council，GCC）秘書長扎耶尼（Abdullatif bin Rashid Al Zayani）當天在卡塔爾首都多哈（Doha）與副總理兼外交部長阿勒薩尼（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）會面時，向他轉交這封信。

HH the Amir @TamimBinHamad Receives Written Message from Custodian of the Two Holy Mosqueshttps://t.co/Q9IkCRyTE8 #MOFAQatar pic.twitter.com/0O3PYI5Yzi — MOFA - Qatar (@MofaQatar_EN) May 27, 2019

薩勒曼5月18日呼籲海灣阿拉伯國家合作委員會與阿拉伯國家成員國領導人出席第2次緊急峰會，討論阿聯酋海域運油輪遭「蓄意破壞」以及沙特石油管道遭無人機襲擊之後，地區國家如何因應形勢加強安全與穩定等問題。

海灣阿拉伯國家之間最近的緊張關係有所緩和。塔米姆5月6日與巴林首相哈利法進行電話聯繫，被認為是兩國領導人自海灣斷交危機以來的首次電話溝通。同日，阿聯酋宣布釋放4月底被其扣留的卡塔爾軍用船隻，卡塔爾方面隨後證實船隻和船員已經安全返回。

埃及、沙特、巴林、阿聯酋2017年6月5日以卡塔爾「支持恐怖主義」和「破壞地區安全「為由，宣布與卡塔爾斷交，並對其實施制裁和封鎖。隨後又有多國宣布與卡塔爾斷交。這一斷交風波至今沒有平息。

（綜合報道）