【一分鐘看世界】歐政局洗牌、特朗普「遊日」、UFO「邂逅」戰機

早晨，今天是5月28日，星期二。
多雲有雨的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
歐政局洗牌
歐洲議會選舉周日（26日）結束投票，投票率創20年新高。根據部分點票結果和票站調查初步預測顯示，票站調查顯示，儘管主要親歐盟政黨仍可取得最多議席，但大量流失選票。保守派政團歐洲人民黨（European People's Party）料贏得178席，仍是最大黨團；極右政黨預料可取得四分一議席，較上屆提升5%，當中意大利極右政黨聯盟黨，以及法國瑪琳勒龐（Marine Le Pen）領導的極右政黨國民聯盟（Rassemblement National）均在國內贏得最多選票。多國綠黨成績也優異，得票率達到雙位數字，情況在反映區內年輕選民盼望以選票推動當權者應對全球暖化問題……（按此閱讀更多）
歐洲議會選舉：歐洲議會選舉每5年舉行一次，整體投票結果會在5月26日所有歐盟國家投票結束後才公布。（路透社）
歐洲議會選舉與英國脫歐
歐洲議會選舉周日（26日）落下帷幕，結果一如所料，由疑歐的民族主義政黨大獲全勝。當中英國脫歐黨（Brexit Party）一舉成為英國第一得票大黨，而脫歐久脫未決，令保守黨以及工黨這兩大主流政黨在此次選舉中受到重創……（按此閱讀更多）
法拉奇領導的脫歐黨，以超過30%得票成為英國在歐洲議會選舉中的最大黨，而保守黨卻只得不足10%票數，在國內排行第四。（路透社）
特朗普「遊日」
美國總統特朗普的東京之旅，他周日（26日）與安倍進赴高爾夫、共同觀賞相撲等節目；周一（27日）早上到東京皇宮，與日皇德仁會面，是德仁5月初繼位後，首位接待的外國領袖。美日峰會同日稍後展開，但事前雙方已表示這次會面中不會簽署協議，也不會有聯合聲明。特朗普這次的訪問，在日本首相安倍晉三盛情款待之下，似乎是「觀光大於實務」，但前者仍舊口不擇言，令安倍上演的友誼戲更難繼續 。然而，安倍的隱忍背後也有着自己的盤算……（按此閱讀更多）
美國伊朗局勢
美國與伊朗局勢持續緊張，伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）上周六（25日）會見伊拉克總理邁赫迪（Adel Abdel Mahdi），後者警告中東地區有爆發戰爭的危險。伊朗國營伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）周日（26日）引述總統魯哈尼（Hassan Rouhani）報道指，美國對伊朗施加空前的壓力，華府利用衛星追蹤伊朗運油船，連一艘伊朗貨船也無法停泊在任何國家的港口。美國總統特朗普周一（27日）表示，如伊朗願意，華府願與之對話……（按此閱讀更多）
「夸克之父」逝世
二十世紀最偉大的物理學家之一、「夸克之父」蓋爾曼（Murray Gell-Mann）上周五（24日）逝世，享年89歲。蓋爾曼因提出夸克粒子（quark）理論，以解釋次原子粒子（subatomic particles）構成，在1969年獲頒諾貝爾物理學獎。後來實驗證實夸克粒子存在，成為物理學家持續研究的主題……（按此閱讀更多）
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