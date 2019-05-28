【一分鐘看世界】歐政局洗牌、特朗普「遊日」、UFO「邂逅」戰機

即時國際
撰文：
最後更新日期：

早晨，今天是5月28日，星期二。

多雲有雨的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

歐政局洗牌

歐洲議會選舉周日（26日）結束投票，投票率創20年新高。根據部分點票結果和票站調查初步預測顯示，票站調查顯示，儘管主要親歐盟政黨仍可取得最多議席，但大量流失選票保守派政團歐洲人民黨（European People's Party）料贏得178席，仍是最大黨團極右政黨預料可取得四分一議席，較上屆提升5%當中意大利極右政黨聯盟黨，以及法國瑪琳勒龐（Marine Le Pen）領導的極右政黨國民聯盟（Rassemblement National）均在國內贏得最多選票。多國綠黨成績也優異，得票率達到雙位數字，情況在反映區內年輕選民盼望以選票推動當權者應對全球暖化問題……（按此閱讀更多

歐洲議會選舉：歐洲議會選舉每5年舉行一次，整體投票結果會在5月26日所有歐盟國家投票結束後才公布。（路透社）

歐洲議會選舉與​英國脫歐

歐洲議會選舉周日（26日）落下帷幕，結果一如所料，由疑歐的民族主義政黨大獲全勝。當中英國脫歐黨（Brexit Party）一舉成為英國第一得票大黨，而脫歐久脫未決，令保守黨以及工黨這兩大主流政黨在此次選舉中受到重創……（按此閱讀更多

法拉奇領導的脫歐黨，以超過30%得票成為英國在歐洲議會選舉中的最大黨，而保守黨卻只得不足10%票數，在國內排行第四。（路透社）

特朗普「遊日」

美國總統特朗普的東京之旅，他周日（26日）與安倍進赴高爾夫、共同觀賞相撲等節目；周一（27日）早上到東京皇宮，與日皇德仁會面，是德仁5月初繼位後，首位接待的外國領袖美日峰會同日稍後展開，但事前雙方已表示這次會面中不會簽署協議，也不會有聯合聲明特朗普這次的訪問，在日本首相安倍晉三盛情款待之下，似乎是「觀光大於實務」，但前者仍舊口不擇言，令安倍上演的友誼戲更難繼續 。然而，安倍的隱忍背後也有着自己的盤算……（按此閱讀更多

美國伊朗局勢

美國與伊朗局勢持續緊張，伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）上周六（25日）會見伊拉克總理邁赫迪（Adel Abdel Mahdi），後者警告中東地區有爆發戰爭的危險。伊朗國營伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）周日（26日）引述總統魯哈尼（Hassan Rouhani）報道指，美國對伊朗施加空前的壓力，華府利用衛星追蹤伊朗運油船，連一艘伊朗貨船也無法停泊在任何國家的港口。美國總統特朗普周一（27日）表示，如伊朗願意，華府願與之對話……（按此閱讀更多

「夸克之父」逝世

二十世紀最偉大的物理學家之一、「夸克之父」蓋爾曼（Murray Gell-Mann）上周五（24日）逝世，享年89歲。蓋爾曼因提出夸克粒子（quark）理論，以解釋次原子粒子（subatomic particles）構成，在1969年獲頒諾貝爾物理學獎。後來實驗證實夸克粒子存在，成為物理學家持續研究的主題……（按此閱讀更多

必看話題文章

美海軍機師：跟UFO幾乎「天天都相見」　隊員險相撞

珠穆朗瑪峰死亡人數增　尼泊爾否認「塞人」是唯一原因

英男半夜夢遊「變怪物」　女友安撫戀人　慘被吃掉姆指

【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews或電郵至international@hk01.com提供意見。

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。