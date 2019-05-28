【華為被禁】「我懂你的痛」　墨西哥餐廳出招吸引華為用戶

自美國政府封殺華為後，美國科技企業Google、英國晶片設計公司ARM等企業暫停與華為合作，全球各地的用戶亦關注其手中的華為設備會否受到影響。在英國，有部分用戶已經在二手網站上出售華為手機，不過在墨西哥，擁有華為手機則更有著數。

日前，墨西哥一家名為Taquería Tachitos的餐廳在Twitter上PO出海報，配上一張兩人擁抱的照片：「我們理解你的痛苦」，稱任何使用華為設備的顧客，只要最低消費滿60披索（約24港元），即可免費獲得一份墨西哥卷餅。

Taquería de la CDMX te regala una orden si le muestras tu Huaweihttps://t.co/hrLL70AuQ3 pic.twitter.com/Np7GrPluvL — tiempo.com.mx (@tiempo_mx) 2019年5月23日

這一貼文引發網絡熱議，並且引來不少墨西哥餐廳仿傚。

一家位於埃卡特佩克（Ecatepec）的餐廳Alitas las Américas於上周五（24日）在Facebook上發文，稱「我們與你同在！」「華為用戶享用免費雞翼！」貼文表示，逢周四至周日晚上6時至11時，購買雙人餐的用戶只要顯示出華為手機，即可免費奉送雞翼，堂食外賣均可。

另一家位於墨西哥東北部的餐廳Casa Huasteca則於上周六（25日）在Facebook發文表示，只要是使用華為手機的食客，逢周二至周五消費滿60披索（約24港元），即可免費獲得玉米片一份。

（綜合報道）