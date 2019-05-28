莫迪就職典禮邀哪國有玄機　分析：與中國抗衡

印度政府周一（27日）宣布，總理莫迪（Narendra Modi）已邀請孟加拉灣多部門經濟技術合作計劃（Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation，BIMSTEC）國家領袖周四（30日）出席他的就職典禮。BIMSTEC是由印度、孟加拉、緬甸、斯里蘭卡、泰國、不丹和尼泊爾組成的集團。分析指，這是抗衡中國的戰略布局。

莫迪率領全國民主聯盟（National Democratic Alliance，NDA）在國會下院大選獲得壓倒性勝利，即將宣誓就職，展開下一任期。

政府還會邀中亞的吉爾吉斯（Kyrgyz Republic）和印度洋西南方的毛里求斯（Mauritius）領袖出席就職典禮，但邀請名單中並不包括巴基斯坦。

印度邀請沒納入巴基斯坦的BIMSTEC國家領袖。

德里大學（University of Delhi）教授米什拉（D.P. Mishra）告訴中央社，印度明顯就是不邀請巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）參加，因為他雖稱願與印度和平談判，但巴基斯坦恐怖組織在印度發動恐襲從未間斷。米什拉認為，不邀請伊姆蘭汗，是印度繼續孤立巴基斯坦的外交政策。

知情人士指出，印度邀請BIMSTEC國家領袖，因為它更符合莫迪政府的幾項重要外交政策，包括鄰國優先（Neighbourhood First）和東向行動政策（Act East），這些政策是印度擴大與鄰國來往，以及強化印太戰略的政策。

莫迪（Narendra Modi）在本次印度大選中又獲得了壓倒性的勝利。（法新社）

莫迪2017年在BIMSTEC成立20周年的演講中強調，BIMSTEC不僅連接南亞和東南亞，也連接大喜瑪拉雅山和孟加拉海灣地區。他指出，對印度來說，這是實現鄰國優先和東向行動政策等關鍵優先外交政策的自然平台。

莫迪就職典禮邀請國家背後的戰略思考，更重要的目標是不斷擴大在南亞影響力的中國。

《印度快報》（Indian Express）分析，從戰略角度來看，孟加拉灣是通往馬六甲（Malacca）海峽的漏斗狀海域，日趨自信的中國讓它成為其維護通往印度洋通道的關鍵戰略地點。除不丹和印度，中國透過「一帶一路」倡議，幾乎已在所有BIMSTEC國家開展大規模融資和基礎設施建設，以擴大對本區域的影響力。隨着中國在孟加拉灣地區展開自信的各種活動，同時潛艦和船隻增加在印度洋出沒，印度藉莫迪就職典禮鞏固與BIMSTEC國家間的關係，符合印度的利益。

（綜合報道）