莫迪就職典禮邀哪國有玄機　分析：與中國抗衡

印度政府周一(27日)宣布,總理莫迪(Narendra Modi)已邀請孟加拉灣多部門經濟技術合作計劃(Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation,BIMSTEC)國家領袖周四(30日)出席他的就職典禮。BIMSTEC是由印度、孟加拉、緬甸、斯里蘭卡、泰國、不丹和尼泊爾組成的集團。分析指,這是抗衡中國的戰略布局。