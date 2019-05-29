【一分鐘看世界】日本持刀襲擊、特朗普擋路、歐盟選舉後續

早晨，今天是5月29日，星期三。
多雲有雨的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
日本持刀襲擊
日本神奈川縣川崎市登戶站附近周二（28日）早上發生持刀襲擊事件，一名11歲女學生及一名39歲男子傷重死亡，連同自殘身亡的疑犯在內，事件一共造成3死16傷。兩名遇難者分別為11歲的栗林華子和39歲的小山智史，據當地傳媒指，小山為外務省職員，而且是緬甸問題的專家。有目擊者指疑兇在襲擊前高叫「我要殺了你」，結果令平靜的住宅區濺血。事發小學隨即決定於當天停課，不少得知小孩平安的家長表示心情複雜。日本近20年曾經發生多宗類似的「無差別殺人」案件，即使多個政府部門在事後採取補救措施，但始終都無法完全避免悲劇再次發生……（按此閱讀更多）
日本神奈川縣川崎市周二（28日）發生持刀襲擊事件後，多名學生受傷的明愛小學隨即宣布停課。學生在家長陪同下離開學校。（美聯社）
特朗普擋路
路透社周二（28日）報道，華為近日發現有多個內部郵寄的包裹被聯邦快遞（FedEx）轉送至美國。華為表示包裹內容均是文件，現正檢討與FedEx合作關係。聯邦快遞中國微博同日稍後時間發布聲明，對於少量華為貨件被失誤轉運表示抱歉。特朗普在日本訪問期間說，華為事件可能會在美中貿易協議框架內得到解決。美國擋住的，不僅僅是華為的財路，不過分析相信迫於形勢壓力，美國可能不得不對華為高舉輕放……（按此閱讀更多）
華為近日發現有多個內部郵寄的包裹被聯邦快遞（FedEx）轉送至美國。（資料圖片）
歐盟選舉後續
歐洲議會選舉剛剛塵埃落定，除了極右勢力報捷外，綠黨亦成為另一贏家，在德、法等地分別躋身成第二及第三大黨。綠黨在選戰主打環保議題，成功吸引大批對傳統政黨不滿的年輕選民，而這批「綠色力量」已經成為不少理念相近政黨的招手對象，因此有助推動氣候、社會公義等政策外，亦令他們成為議會內的「造王者」。歐盟新一屆領導層人選問題已經提上議程，德國總理默克爾（Angela Merkel）與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）更在此議題上不咬弦……（按此閱讀更多）
特朗普訪日
美國總統特朗普周二（28日）抵達日本橫須賀基地，登上自衛隊護衛艦加賀。加賀是出雲號的同型護衛艦，未來或改修成航空母艦。特朗普在場向自衛隊員致辭。總結這次特朗普訪日，幾乎所有日本傳媒都同意，這次的接待規格「非常高」。由共同打高爾夫、看相撲、與天皇會面、晚宴等，都顯得與眾不同。特朗普與夫人梅拉尼婭，在周一（27日）晚前往日本皇宮參加為他準備的晚宴，特朗普坐在德仁的身邊，在祝酒儀式中舉杯慶祝，卻不喝下去……（按此閱讀更多）
港航抵日航班遺失零件
日本放送協會（NHK）報道周二（28日）報道，最近三日抵達東京成田機場的多架香港航空客機，發現6宗零件遺失，相信零件在客機飛行途中跌落。日本國土交通省表示，同一航空公司的客機短時間內相繼有零件脫落，情況十分罕見，香港航空正調查事件原因……（按此閱讀更多）
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