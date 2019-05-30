【一分鐘看世界】香港捲入波斯灣風雲　港府企硬無懼美國威脅制裁

早晨，今天是5月30日，星期四。
多雲有雨的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
香港捲入波斯灣風雲
彭博社周二（28日）報道，伊朗石油的運油輪Pacific Bravo可能駛經香港，美國警告香港政府，若容許油輪靠岸或將面臨懲罰。商務及經濟發展局回應指，個別國家的單方面制裁不屬特區履行聯合國安理會所議決制裁的範圍。Pacific Bravo的最終目的地暫時是個謎，但它背後卻顯示了伊朗和中國的密切關係。在本港捲入風波之際，伊朗革命衛隊同日表示無懼與美國開戰；美國國家安全顧問博爾頓就抵達阿聯酋，預備出席周三（29日）舉行的圓桌會議，並指幾乎可以確定伊朗就是5月12日四艘運油船在阿聯酋對開、距離霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）百多公里處遇襲的幕後黑手……（按此閱讀更多）
中國是伊朗石油的最大買家，而伊朗亦有進口中國商品，幾乎所有款項都經由崑崙銀行支付。（路透社）
米勒首度公開發表聲明
美國「通俄門」特別檢察官米勒（Robert Mueller）3月25日向司法部提交報告，指沒證據證明總統特朗普通俄。米勒周三（29日）就調查工作首度公開發表聲明，表示由於已完成調查工作，他會辭任特別檢察官。他又指出，根據司法部指引，檢控總統觸犯罪行不是他與檢察官團隊的選擇。特朗普及後在Twitter發文指，一切都無任何改變，在美國證據不足即當事人是無辜，並形容「「通俄門」已結案……（按此閱讀更多）
美國「通俄門」特別檢察官米勒（Robert Mueller）周三（29日）就調查工作首度公開發表聲明，指根據司法部指引，檢控總統觸犯罪行不是他與檢察官團隊的選擇。（法新社）
華用稀土「鑄劍」
中國國家發改委周二（28日）指中國作為世界最大的稀土材料供應國，一直秉持開放方針，如果有誰想利用中國出口稀土所制造的產品，反用於遏制打壓中國發展的話，中國人民不會高興。《環球時報》其後發表社評指，發改委的回應顯然是向美方發出的一個強有力信號，認為如果美國不斷加碼對中國的打壓，中國拿起稀土作武器應該是遲早的事。外界認為這是北京釋放對美主動進攻信號，不過稀土又是什麼呢……（按此閱讀更多）
據悉，稀土金屬廣泛運用於從智能手機、電動汽車、鐳射儀器，到軍用發動機和衛星等高科技行業。（資料圖片）
過勞是病嗎？
世界衛生組織（World Health Organization，WHO）上周六（25日）正式通過《國際疾病分類》（International Classification of Diseases，ICD）新修訂的版本，將打機成癮列為疾病；將性別認同障礙除名；又把「過勞」列為疾病。世衛周二更正指，過勞只被列為「職業現象」（occupational phenomenon），而非疾病。大部分世衛成員國都會按照《國際疾病分類》為基礎，制定醫療政策和相關法律。世衛只要輕輕將「龍門」搬開，或足以掀起一連串連鎖效應……（按此閱讀更多）
華為被禁
中國代表周二（28日）在瑞士日內瓦的世界貿易組織（WTO）市場准入委員會會議上，突然提出有關美國以「國家安全」為由封禁華為的討論，批評美國封殺華為的行動，是濫用世貿有關國家安全的豁免，要求美國立即停止有關做法。華為同日提出簡易判決動議，要求法院宣布《國防授權法案》對華為的限制違憲。華為的名字周三（29日）再出現在SD協會的網頁上，未知是否意味對它解禁；韓國傳媒報道，華為曾派員前往韓國，遊說企業勿停止供應華為部件……（按此閱讀更多）
以色列重新大選
以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在4月勝出大選後，惟他未能在周三（29日）最後期限前完成組建新一屆政府，國會投票決定解散國會，9月17日重新舉行選舉；內塔尼亞胡聲言將再次贏得大選……（按此閱讀更多）
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