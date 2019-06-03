【一分鐘看世界】特朗普訪英、「維密」光環褪色、港女告英大學

早晨，今天是6月3日，星期一。
來到6月的首個工作天，你需知道以下五宗國際新聞：
特朗普又到英國
美國總統特朗普周一（6月3日）起一連三日訪問英國，並會覲見英女王。消息指英國王室成員會「傾巢而出」接待，不過特朗普的同鄉梅根則很大機會缺席。而他本來希望可以一家入住白金漢宮的計劃未能成事。
特朗普曾在2018年訪英時走在英女王前面而惹批評，但他絕非英女王心目中最令人頭痛的訪客。今次亦是首相文翠珊下台前的其中一項公開活動，特朗普趁機大談英國脫歐，又認為文翠珊的繼任人需要重新考慮華為在當地發展5G的問題…… （按此閱讀更多）
特朗普訪英國：美國總統特朗普6月3日將訪問英國，與英女王見面。（視覺中國）
港女赴英升學遭遇貨不對辦
不少人到海外升學，希望成為將來就業的其中一個賣點。但一名曾經到英國留學的香港女性就指所獲得的學位得物無所用，於是與大學對簿公堂，為自己爭取公義……（按此閱讀更多）
曾於英國安格里亞魯斯金大學留學的香港女性Fiona Pok Wong指大學誤導，她即使以一級榮譽學士畢業，但對就業完全沒有幫助。（Facebook圖片）
VS光芒不再的「秘密」
美國著名內衣品牌維多利亞的秘密（Victoria's Secret）稱霸內衣市場界多年，每年的天橋騷更加成為時裝界的盛事。不過VS近年遭受新興品牌的挑戰，導致公司計劃關閉53間分店，更被諷是「折翼天使」。
到底VS失勢的原因是甚麼？（按此閱讀更多）
美墨關稅爭議
美國總統特朗普以打擊非法移民和貿易逆差為由，向墨西哥進口貨品徵收關稅。有分析指美國本身對墨西哥的產品有一定依賴，因此認為措施損人不利己。而墨西哥外長則指兩國已經開始談判，總統洛佩斯亦有意向美國讓步，為美墨會談取得「良好的結果」……（按此閱讀更多）
中國防長：北京無意挑戰美國地位
年度安全峰會之一的「香格里拉對話」上周五（5月31日）起一連三日在新加坡舉行，與會的中國防長魏鳳和除了與日本防衛大臣岩屋毅會面，就擴大雙方防衛交換意見。他亦在會上批評美國對台灣及南海的看法，但強調北京無意挑戰美國的世界一哥地位……（按此閱讀更多）
必看話題文章
美說唱歌手Valee Taylor將愛犬染色 每行一步都留下「血腳印」
普京民望創新低政府質疑 官方民調機構再做一次 支持率旋即翻倍
【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。
歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。