泰國曼谷恰圖恰市集發生火警　最少兩人傷

撰文：張子傑
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泰國首都曼谷的著名景點恰圖恰市集（Chatuchak）周日（6月2日）晚上發生火警，消息指大約30間檔攤被焚毀，另外有兩人受傷。
事發於當地時間大約9時15分，市集的1號閘首先起火，消防員其後接報到場，並於1小時後控制火勢。
有義務救援人員在Twitter留言，指有30間檔攤遭及波及，並有兩人受傷，但沒有傳出有人喪生的報告。
至於起火原因，警方正在調查。
恰圖恰市集在1982年啟用，是全球最大的周末市集，每個周末有大約20萬人次到訪。市集佔地35英畝，共有超過15000間檔攤進駐。
ไฟไหม้แรงมากเลน ครั้งนี้ ใกล้ ๆ ร้านเก่าด้วยย @khunsirijan pic.twitter.com/8YDTAcegne— TND 🐽 (@KamOTwit) 2019年6月2日
22:30 เหตุเพลิงไหม้ร้านค้า ภายในตลาดนัดสวนจตุจักร ขณะนี้ จนท.สามารถควบคุมเพลิงได้— JS100 (@js100radio) 2019年6月2日
ภาพจาก: ศูนย์ข่าวเคลื่อนที่เร็ว ,123คนมีน้ำใจ pic.twitter.com/dJLmL24lhf
（曼谷郵報／中央社）