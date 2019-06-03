泰國曼谷恰圖恰市集發生火警　最少兩人傷

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泰國首都曼谷的著名景點恰圖恰市集（Chatuchak）周日（6月2日）晚上發生火警，消息指大約30間檔攤被焚毀，另外有兩人受傷。

事發於當地時間大約9時15分，市集的1號閘首先起火，消防員其後接報到場，並於1小時後控制火勢。

有義務救援人員在Twitter留言，指有30間檔攤遭及波及，並有兩人受傷，但沒有傳出有人喪生的報告。

至於起火原因，警方正在調查。

恰圖恰市集在1982年啟用，是全球最大的周末市集，每個周末有大約20萬人次到訪。市集佔地35英畝，共有超過15000間檔攤進駐。

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（曼谷郵報／中央社）

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