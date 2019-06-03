美國白宮經濟顧問委員會主席將離職

美國總統特朗普（Donald Trump）周日（2日）在社交媒體上宣布，白宮經濟顧問委員會主席哈西特（Kevin Hassett）快將離職。哈西特稱上周跟特朗普討論離職的事。

特朗普在Twitter發文指，「為我與政府做出如此出色工作的凱文哈西特，將馬上離開。我回國後將會提名非常有才華的接任者。我要感謝凱文所做的一切，他是真正的朋友！」

Kevin Hassett, who has done such a great job for me and the Administration, will be leaving shortly. His very talented replacement will be named as soon as I get back to the U.S. I want to thank Kevin for all he has done - he is a true friend! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019

哈西特表示，「我們談了很多，並有一個非常愉快、友善然後有點傷感的對話，因為我們都對我離職一事感到傷心。」

白宮網站資料寫道，白宮經濟顧問委員會（White House's Council of Economic Advisers，CEA）負責就美國以及國際經濟政策向總統提供客觀的經濟建議。委員會主席一般被視為白宮首席經濟師。

哈西特周日（6月2日）接受美國有線新聞網絡訪問時表示，沒人要求他離任，還補充說白宮經濟顧問委員主席在工作2年後離任是正常的。他說，「人手流動對CEA是真的健康，因為這顯示它是一個獨立的顧問機構。」

迄今外界尚未知道哈西特何時正式離職，或是誰會接替他的職位。媒體在美國時間6月2日稍晚時間都未能聯繫到白宮要求進一步評論。

從特朗普的推文以及哈西特的言論看來，兩人似乎是好聚好散。不過後者4月曾拒絕支持特朗普要求聯儲局減息以提振經濟的言論。哈西特當時說，「我在CEA的工作不是向聯儲局提供建議，我在CEA的工作是提示人們尊重聯儲局的獨立性。」

（特朗普Twitter帳戶）