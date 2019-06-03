【特朗普訪英】炮轟倫敦市長「愚蠢又討厭」　再向英外相投訴

美國總統特朗普（Donald Trump）與夫人梅拉尼婭（Melania Trump）周一（3日）抵達英國，但他念念不忘近日與他爆發罵戰的倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）。特朗普落機前先在Twitter發文，批評對方愚蠢又討厭，落機後更向迎接他的英國外相侯俊偉（Jeremy Hunt）投訴簡世德。

.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019

特朗普在飛機抵達倫敦前發Twitter表示，「據說，倫敦市長簡世德做了一件可怕的事，這對於前來訪問的美國總統來說真是愚蠢又討厭（foolishly "nasty"），目前為止，（美國）是英國最重要的盟友。他是個冷漠的失敗者（stone cold loser），應該專注於倫敦的犯罪，而不是我......」

他之後還趁機嘲諷他的另一政敵、紐約市長白思豪（Bill de Blasio），他寫道「簡世德讓我想起我們非常愚蠢且無能的紐約市長白思豪，他也做得很糟糕——只有他身高的一半。無論如何，我期待着成為英國的好朋友，我非常期待我的訪問。登陸吧！」」

特朗普訪英：特朗普（右）向英國外相侯俊偉（左）投訴倫敦市長簡世德。（路透社）

在現場接機的英國外相侯俊偉之後指，特朗普向他講述了對倫敦市長的一些感受，「他說的內容跟他在Twitter上說的差不多。」

簡世德向來與特朗普不咬弦，兩人曾多次隔空罵戰。簡世德上周六（6月1日）在英國報章撰文，更將特朗普比作「20世紀法西斯份子」。