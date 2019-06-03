英國前外相約翰遜正式宣布參選：不管有無協議一定脫歐

英國前外交大臣約翰遜（Boris Johnson）被視為英國首相的熱門人選，他周一（6月3日）發布競選影片宣布將角逐保守黨黨魁一職，他在影片中對英國脫歐表達強硬立場，表明無論是否達成脫歐協議，自己都將會在10月31日帶領英國脫離歐盟。

Please check out my campaign launch video. Time to deliver Brexit and unite our fantastic country. I hope you will support me > @BackBoris #BackBoris pic.twitter.com/iRZ8b0flRK — Boris Johnson (@BorisJohnson) 2019年6月3日

這段影片展示了約翰遜與選民交談的片段，以及他直接對著鏡頭發表的獨白。

他在影片中說，他支持增加教育培訓以及提升警隊經費。他還說，他會把一個被脫歐壓得分裂的國家「團結」起來。 他告訴其中一名選民指：「我們必須要有勇氣告訴這個國家的人民，我們做得到，如果我們願意。」

報道認為，這是他在這場領導權爭奪戰中，第一次真正地增加火力。截至目前，已有13位保守黨成員宣布競逐保守黨領袖一職，在這其中，54歲的約翰遜一直被視為是最熱門人選。 他在5月16日一場活動上，已曾透露若保守黨領袖一職空缺，他會去角逐。