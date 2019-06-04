【一分鐘看世界】特朗普訪英「惹火」行、美墨談判、日本8050問題

早晨，今天是6月4日，星期二。
煙雨淒迷寬早上，你需知道以下五宗國際新聞：
特朗普訪英國 未出發先「興奮」
美國總統特朗普與第一夫人梅拉尼婭周一（3日）抵達英國，進行為期三日的國事訪問。他們的首日行程包括造訪白金漢宮覲見英女王，並獲贈邱吉爾回憶錄，之後一同出席晚宴，雙方認為英美可以長遠團結。不過特朗普言行一向惹火，未抵步就與倫敦市長簡世德隔空罵戰……（按此閱讀更多）
特朗普訪英：特朗普2019年6月3日抵達白金漢宮與英女王見面。（路透社）
特朗普的貿易「地圖炮」
特朗普以打擊非法移民為由，向墨西哥產品計劃徵收關稅。墨西哥總統洛佩斯周一（6月3日）認為有信心可以與華府達成協議。有分析認為，美國假如向墨西哥開火，自己隨時同為受害者。
不過這位「關稅俠」就似乎未驚過，更有意向另一盟友澳洲開刀。到底特朗普「隨處」向其他國家打關稅戰，大家到底有何對策？（按此閱讀更多）
特朗普向墨西哥加徵關稅，或對2020年大選選情造成影響。（路透社）
蓬佩奧談六四
周二正值是六四天安門事件三十周年，美國國務卿蓬佩奧周一（3日）發表聲明，要求中國釋放所有被囚禁的爭取人權人士。他又認為中國雖然成為世界舞台的重要成員，但人權狀況卻沒好過……（按此閱讀更多）
日本命案背後的社會問題
日本近日發生兩宗社會悲劇，首先有一名51歲繭居族在川崎市持刀隨機斬人後自殺，導致3死十多傷；之後東京有一名前農林省官員難忍長期留在家中的44歲兒子，於是狠心下毒手。當地有上百萬繭居族，但他們經常被標籤為對社會有威脅的一群，亦令中年人士與長者同居的情況成為關注焦點……（按此閱讀更多）
伊朗核協議困局
伊朗核問題陷入困局，雖然有指日本首相安倍晉三6月中訪問伊朗，並可能與最高精神領袖哈梅內伊會面。但德黑蘭與美國之間的關係仍然惡劣，即使美國表示有意無條件進行對方，但伊朗認為美國違反協議導致談判破裂，因此批評對方根本是在玩文字遊戲……（按此閱讀更多）
必看話題文章
【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。
歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。