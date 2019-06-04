【中美貿易戰】美國政府：中國扭曲談判性質

美國貿易代表署及財政部周一（6月3日）就美中貿易談判發表聯合聲明，指中國「扭曲」談判性質和歷史。

聲明指，美中談判代表在商討最後的貿易問題條款時，北京方面卻收回本來已經答應的承諾。

另外聲明又提到，美國堅持中國提出有約束力承諾，並非威脅對方主權。

中國國務院新聞辦公室周日（2日）發布《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，內容強烈批評美方在中美經貿談判中三度違背共識、出爾反爾、不講誠信，為兩國的磋商帶來數次波折。

國務院新聞辦公室副主任郭衛民提到白皮書的基本內容，指美國貿易霸凌殃及全球，給全球經濟復甦帶來嚴峻挑戰，給經濟全球化趨勢造成重大威脅。白皮書指美國出爾反爾，不講誠信，中美磋商嚴重受挫，責任完全在美國。

白皮書強調，中美達成雙贏協議，符合兩國利益，符合世界期待，希望美國和中國相向而行，共同推進中美關係，增進兩國和世界各國人民福祉。

商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文說，中美兩國作為世界上最大的兩個經濟體，合則兩利，鬥者互傷。他稱，由於兩國經濟發展階段不同，經濟制度不同，在經貿合作之中，難以避免地會出現一些分歧和摩擦，這需要雙方採取理性、合作的態度，通過對話協商解決問題。

（路透社）