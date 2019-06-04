美媒：朝鮮對美特別代表金赫哲未遭處決　每日寫檢討書

朝鮮負責河內美朝首腦會談實務的國務委員會對美特別代表金赫哲周二（6月4日）被傳出仍健在，並因被金正恩追究越南特金會談判決裂的責任而受到監禁和調查。

韓國《朝鮮日報》上周五（5月31日）報道，朝鮮領袖金正恩向金赫哲追究談判破裂責任，對其處以槍決。但美國有線電視新聞網絡（CNN）周二引述相關人士透露，金赫哲因河內美朝首腦會談破裂，目前被朝鮮當局拘留，接受其是否發揮恰當作用的調查。此外，在美朝首腦會談中負責為金正恩翻譯的申惠英也處於拘留狀態，並接受調查。

消息人士告訴CNN，勞動黨統一戰線部長金英哲儘管被拍到周日（6月2日）陪同金正恩觀看朝鮮軍官妻子的藝術表演，但自河內首腦會談以來，金英哲的權力已「幾乎被剝奪」。

消息人士稱，金英哲雖然沒有被處以革命化措施（強制勞役及思想教育），但幾乎每天呆在自己的辦公室內寫反省文。同時，金正恩命金英哲出現在公眾場合，意在向美國傳遞朝鮮不會打破無核化協商的訊號。

消息人士又指出，就算金赫哲沒有被處死，也還是有可能受到重大處罰。出身朝鮮的外交官介紹，朝鮮幹部們經常在所謂的「再教育」期間消失，隔一段時間後又重新出現在公眾場合。

CNN提到，金正恩的祖父、朝鮮前領導人金日成的胞弟金英柱就曾於20世紀70年代中期從公開場合消失，約20年後於1993年重新露面。

（美國有線新聞網絡）