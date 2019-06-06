【一分鐘看世界】特朗普干涉英內政？習近平見普京、D-Day 75周年

早晨，今天是6月6日，星期四。
炎熱的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
特朗普訪英變「踩場」
美國總統特朗普周三結束在英國三日的國事訪問，最後一日的行程是與英女王伊利沙伯二世及首相文翠珊等人出席「諾曼第登陸日」（D-Day）75周年紀念儀式。他在整個訪問中與英國談及多項議題，包括華為、貿易談判、英國脫歐，甚至是提議美國染指英國公立醫療系統等，但就惹來他企圖干涉英國內政的批評……（按此閱讀更多）
特朗普周一（3日）對英國展開一連3日的國事訪問行程。周三（5日）為其訪英行程的最後一天（美聯社）
美國擬對台售武？
路透社引述多名消息人士指，美國準備向台灣出售總值超過20億美元的武器，包括M1A2艾布拉姆斯坦克等。假如成事，或令本身已經惡劣的美中關係雪上加霜……（按此閱讀更多）
有消息指美國準備對台出售武器，當中包括108架M1A2艾布拉姆斯（Abrams）坦克，以及反坦克武器等。（Getty Images）
中俄元首會面
中國國家主席習近平應俄羅斯總統普京邀請，國事訪問當地三日。2019年正值兩國建交70周年，加上中美貿易戰影響，令習近平的出訪更受關注。而在首日行程中，兩國簽署多份合作文件和聲明，包括促進中俄合作的聯合聲明……（按此閱讀更多）
D-Day75年
特朗普訪問英國的其中一項活動，就是出席「諾曼第登陸日」（D-Day）75周年紀念活動。一批二戰老兵亦有參加，不過大家在念舊之餘，亦為得來不易的民主帶來反思……（按此閱讀更多）
反轉ABC
澳洲警方周三（5日）搜查公營的澳洲廣播公司（ABC）位於悉尼的總部，指對方涉嫌披露機密，ABC表示事件與該公司報道的「阿富汗檔案」有關。到底該報道公開了甚麼「機密」？（按此閱讀更多）
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