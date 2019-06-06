丹麥大選左翼社民黨聯盟勝出　總理承認落敗

丹麥周三（5日）舉行大選。點票結果顯示，左翼反對派聯盟共取得96個議席，比起執政自由黨（Liberal Party）和右翼政黨所取得的議席多。總理拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）承認落敗，社會民主黨（Social Democratic）黨魁弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）預計將接任總理。丹麥亦將成為年內第三個組成左派政府的北歐國家。

丹麥大選：總理拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）承認落敗，周四（6日）會向女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）提出內閣總辭。（路透社）

41歲的弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）料成為新任總理，將成為丹麥史上最年輕的總理。她表示，丹麥人民「選擇新的（國會）多數，以及新的方向」。

過去18年中執政14年的自由黨落後社民黨成第二大黨。總理拉斯穆森承認落敗，並向支持者說：「我們有場非常好的選舉，但政府將出現改變。」他表示，周四（6日）會向女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）提出內閣總辭。

點票結果顯示，社民黨以25.9%得票率，領導左派聯盟贏得國會179席中的91席。而拉斯穆森的自由黨則贏得23.4%得票率，較2015年的上次選舉多出近4個百分點，但受極右派政黨潰敗影響，右翼聯盟仍只拿下75席。

反移民的極右政黨丹麥人民黨（Danish People's Party）在選舉遭逢重挫。丹麥人民黨以支持拉斯穆森領導的少數政府為條件，換取緊縮移民政策，但得票率由上屆大選的21.1%大跌至8.7%，是1998年以來最低。

北歐模式一直以高福利見稱，但隨人口老化，部分國家決定削減「從生到死」的福行模式。經過長年緊縮政策，很多丹麥人擔心長久下去會影響全民醫療保健、教育和長者服務。弗雷澤里克森形容，今次大選是「福利選舉」，選民亦對此有清晰的裁決，承諾今後會將福利政策放在首位。

（路透社／中央社）