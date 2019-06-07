多國領袖紀念諾曼第登陸75周年　馬克龍感謝美軍解放法國

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周四（6日）分別與英國首相文翠珊和美國總統特朗普在法國出席活動，紀念第二次世界大戰轉捩點「諾曼第登陸日」（D-Day）75周年。他表示，盟軍從納粹德國手中解放法國，不會忘記盟軍的犧牲。

諾曼第登陸75周年：美國總統特朗普夫婦和法國總統馬克龍夫婦在法國濱海科勒維爾（Colleville-sur-Mer）紀念諾曼第登陸75周年。（路透社）

馬克龍首先在濱海韋爾（Ver-sur-Mer）與文翠珊出席紀念活動，兩人一同為新建的英國陣亡將士紀念碑動土。文翠珊發表演說時形容，幾乎無法領會當日士兵要從登陸艇跳下站在海浪上，所需要的無比勇氣。她特別向在場的退伍軍人說：「我想說出我們唯一能說的：感謝你們。」

馬克龍之後轉到濱海科勒維爾（Colleville-sur-Mer），與特朗普在美軍墓園出席另一個儀式。墓園埋葬9400名陣亡美軍，位於二戰主要登陸地點奧馬哈灘（Omaha Beach）附近。

馬克龍發言感謝美國退伍軍人帶給法國「自由」，並向5名退伍美軍頒授法國最高榮譽的榮譽軍團勳章（Legion d'Honneur）。他亦表示，美國在為他人自由而戰的時候，才是最偉大。他又指，絕不可停止為自由世界聯盟努力，並提到聯合國、北約和歐盟三個二戰後組成、特朗普經常批評的多邊組織。

特朗普之後亦在演說中表示：「我們的朋友和夥伴，我們珍貴的結盟是在激烈的戰鬥中打造，經歷戰爭的試煉，並在和平的祝福中獲得證明。我們的聯繫牢不可破。」

諾曼第登陸75周年：特朗普出席紀念活動，形容與夥伴的聯繫牢不可破。（路透社）

（綜合報道）