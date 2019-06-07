文翠珊今卸任英保守黨黨魁　看守首相「工作之日常」其實是這樣

英國首相文翠珊（Theresa May）周五（6月7日）卸任保守黨黨魁之職，但會繼續擔任「看守首相」，直至新任黨魁走馬上任為止。在「首相」兩字前方加上「看守」二字，工作與職權會否不一樣？香港01整理相關資料，讓讀者了解更多。

文翠珊雖然卸任黨魁，但可以選擇是否繼續留任首相。她亦可同時辭去首相之職，由另一名保守黨國會議員暫時代理其職務，直至新黨魁選出為止。惟第二個選擇是比較少見。

英國舉行大選期間會有實際的看守政府，但文翠珊的的情況跟有人挑戰她的領導地位不同，所以政府以及公務員體系都是如常運作，不會有變。

保守黨多人起來競逐她的黨魁之位，這對她的工作與職權沒影響，她還是擁有身為首相所有權力。她仍是代表英國的國家領袖，會在6月稍後時間前往歐盟，以及出席6月28日至6月29日在日本大阪舉行的二十國集團峰會（G20 summit）。文翠珊仍然負責處理政府日常事宜，但外界預期她不會引進新的政策，或是企圖通過有爭議的法律。

一般來說，英國首相在宣布離任至下任首相繼位，通常需要數月。由於今次角逐黨魁者人數達11人，所以該黨決定修例，加快選舉過程。

文翠珊：文翠珊選前答應帶領英國人順利脫歐，但種種原因令她未能團結國家，在任內無法兌現脫歐的承諾。文翠珊提出最後的《脫歐協議法案》，成為壓倒她的最後一根稻草。（路透社）

（綜合報道）