美墨30年「情誼」 　特朗普或一招瓦解？

美國總統特朗普（Donald Trump）以解決非法移民問題為由，向墨西哥打出「關稅牌」，令美墨貿易關係愈趨緊張。特朗普這一政策受到白宮多名官員的反對，參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）表示，「特朗普要向墨西哥加徵關稅，就要先通過國會的關卡」。 面對國會的阻擾，白宮則考慮在周五（7日）前決定，是否頒布「國家緊急狀態令」，以施行特朗普向墨西哥加徵關稅的計劃。不少人擔憂，特朗普此舉或摧毀美國過去30多年來與墨西哥改善關係所作的努力。

美墨談判觸「紅線」 雙方分歧難解

墨西哥代表團周一（3日）抵達美國出席貿易談判。儘管雙方官員皆形容談判「有進展」，不過白宮稱下周一（10日）實施關稅的期限依舊不變。

美墨雙方的談判主要圍繞「非法移民」的議題，墨西哥提議派出約6000名國民警衛軍到南部連接危地馬拉的邊境地區，堵截非法移民湧入。不過，特朗普政府並不滿足此提案。美國副總統彭斯（Mike Pence）以及美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）均向墨西哥施壓，要求墨西哥修改庇護條例，接受「安全第三國」方案。

墨西哥一直以來拒絕成為「安全第三國」。根據「安全第三國」條例，尋求庇護者必須在抵達的首個安全國家申請庇護。因此，墨西哥如若接受美國的要求，意味着須接收來自中美洲和其他地區的難民，屆時將對墨西哥的經濟和社會秩序造成打擊。

美墨貿易談判開啟之前，墨西哥就已表明立場，指出「安全第三國」是不可逾越的紅線。不過，特朗普似乎不予理會，堅持施加關稅，欲突破墨西哥的底線。

美國副總統彭斯（Mike Pence）以及美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）均向墨西哥施壓，要求墨西哥修改庇護條例。（路透社）

由敵對到貿易夥伴 美墨關係的起伏

墨西哥作為美國的鄰國，雙方直至上世紀90年代才發展成穩定的良好關係。墨西哥過去是反美國家，美國對墨西哥一樣非常警惕。1929年至1939年美國「經濟大肅條」（Great Depression），出現不滿墨西哥人剝奪美國社會資源的情緒，因此將大量墨西哥人驅逐出境。此後，兩國的關係此起彼伏，自20世紀90年代才出現轉機。

20世紀80年代，墨西哥出現經濟危機，開始尋求開放的經濟政策，因此美國企業與墨西哥的貿易往來日益增多，雙方皆盼望能夠形成穩定的貿易關係；而美國在冷戰結束後，亦不再視第三世界國家為「大威脅」，意識到唯有墨西哥實現繁榮與民主，才是解決南部邊境非法移民、毒品與暴力問題的最佳解決方案。

1994年，美國與墨西哥和加拿大簽署《北美自由貿易協定》（NAFTA）。此後，美墨兩國在多個領域展開合作，在經濟、政治以及文化上形成密切的聯繫。《華盛頓郵報》指出，某種程度上，墨西哥如今已經超越中國和加拿大，成為美國最大的貿易夥伴。不過，特朗普的上台，或令美墨近30年的貿易夥伴關係遭到瓦解。

特朗普出招 或令美墨「打回原形」

特朗普2016年競選時期就宣稱「墨西哥為美國輸送犯罪、毒品和非法移民」，聲稱建造一道「美墨邊境牆」，並由墨西哥全額「買單」，此言引起墨西哥人的不滿。如今，特朗普宣布以5%的增幅，逐月向墨西哥加徵關稅至25%，更令外界擔憂華府此舉將激怒墨西哥。

面對特朗普跨越「紅線」的挑戰，墨西哥左翼政府會否採取強硬的反制措施？（路透社）

墨西哥總統洛佩斯（Andrés Manuel Lopez Obrador）雖然稱不想與美國對抗，但這位左翼總統的上台，或可窺見墨西哥的民意方向。洛佩斯曾三度競選墨西哥總統，前2次均以失敗告終。而隨着特朗普的競選成功，洛佩斯及其所在的左翼黨派「國家復興運動黨」（López Obrador’s party）的支持率亦在同期得到飆升。

2015年，「國家復興運動黨」只有8.4%的支持率，不過，當特朗普成為共和黨總統候選人後，「國家復興運動黨」2016年支持率上升至25%。2018年7月，洛佩斯以53%的支持率大舉贏得總統寶座，而「國家復興運動黨」亦贏得37.5%的立法投票，成為執政黨。如今，面對特朗普跨越「紅線」的挑戰，墨西哥左翼政府會否採取強硬的反制措施？雙方30多年來所經營的貿易夥伴關係，又會否隨着關稅戰毀於一旦？這些問題已然對美國政壇造成困擾。

（綜合報道）