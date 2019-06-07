杜拜機場附近發生嚴重車禍　17死多人受傷

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當地時間周四（6日），杜拜機場附近發生一宗車禍，事件造成17人死亡，多人受傷。

據杜拜警方消息，周四（6日）下午5時40分，一輛載有31人的長途巴士從杜拜開往阿曼途中，在杜拜機場附近撞向高架警示牌，15人當場死亡，其中包括50多歲的司機以及12名印度人。另有5名傷者送往醫院，隨後有2人確認死亡。杜拜警方在Twitter上傳現場照片，巴士左側嚴重受損，右側幾乎完整無缺。

出事巴士所屬的公司Mwasalat在Twitter發表聲明，向死者家屬致以深切慰問，並希望傷者早日康復。Mwasalat表示事發後密切關注事件進展，宣布暫停杜拜來往阿曼的巴士服務，直至另行通知。

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（《明鏡》）

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