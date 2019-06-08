日本新《通商白皮書》草案：憂慮全球加劇貿易保護主義

《日本經濟新聞》周三（5日）報道，日本政府在2019年的《通商白皮書》草案中對全球日益加劇的貿易保護主義表示嚴重擔憂。草案指出，中美對立有可能使第三國的貿易和產業出現混亂。 共同社周六（8日）則指，日本經濟產業省在2019年的《通商白皮書》草案中，指摘來自中國政府的巨額金融援助導致市場扭曲，成為美國對中國輸美貨品加徵關稅的「背景」。日本政府計劃7月把《通商白皮書》交由內閣會議敲定。

《日本經濟新聞》引述《通商白皮書》稱，「保護主義加劇，多邊貿易體制有可能陷入功能不健全」。

共同社報道，草案指中國的集成電路企業在2015年至2017年間，由北京政府獲得總計約3.4萬億日圓（約2500億港元）的金融援助，又透露中國主要企業正以低於市場水平的低利率獲得巨額貸款。草案懷疑這些均是扭曲市場的措施。

草案又指出，來自中國政府的補貼由2008年到2017年增加近4倍，當中針對新一代信息技術產業等特定領域的撥款比例較高。

草案又形容今次中美貿易磨擦，是20世紀以來的第三次的全球保護主義高漲，第一次是1930年代全球經濟大蕭條後，第二次就是80年代的日美貿易摩擦。草案指，此前兩次貿易摩擦分別成立關稅與貿易總協定（GATT）及世界貿易組織（WTO），以平息保護主義，惟今次的貿易戰仍未有類似動向。

（綜合報道）