【一分鐘看世界】外媒看香港遊行、美墨協議的黑幕、G20財長會議

早晨，今天是6月10日，星期一。
一個悶熱的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
全球注視反逃犯條例遊行
香港周日（9日）發起大規模遊行，抗議修訂逃犯條例。發起的民陣指有103萬人參與，是香港政權移交以來最多，而警方則指高峰期有24萬人參加。無論如何，這次遊行成為全球多國傳媒的報道焦點，無論是英、美、中東，甚至是俄羅斯都有報道，而由這些媒體的標題可見，亦可以為它們的立場略知一二……（按此閱讀更多）
6月9日反對逃犯條例修訂遊行，民陣指有103萬人參與，警方指高峰時有24萬人。（梁鵬威攝）
美國的談判「新武器」
美國和墨西哥上周五（7日）就非法移民問題達成協議，有傳媒指雙方早已達成協議。而世貿前總幹事拉米批評華府以關稅強迫對方就範的手法猶如「綁架」。對於特朗普而言，達成協議就是一切……（按此閱讀更多）
美墨協議：特朗普稱，協議美墨雙方而言都是非常成功，而且新協議讓大家非常興奮。（美聯社）
亞馬遜保衛戰
巴西總統博爾索納羅打算開放亞馬遜作發展用途惹來反對，但亦是他為了振興經濟的無奈之舉。有土著向聯合國求助，希望避免他們成為經濟的爪牙下的犧牲品。到底這場以環境交換的生意對地球的影響有多大？ （按此閱讀更多）
G20財長會議有甚麼看頭？
二十國集團財長會議周六一連兩日在日本福岡舉行，會上提倡倡優質基建債務可持續的新原則，而陷於貿易糾紛的美中兩國財金官員會面就全球經濟形勢交換意見，並為貿易議題舉行「有建設的討論」……（按此閱讀更多）
打工仔飯碗隨時被科技搶走？
有說法指自動化會導致從事製造業的男士的飯碗，但有研究顯示女性同樣可能遭殃……（按此閱讀更多）
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