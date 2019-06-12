【逃犯條例】美國務院發示威警示：避免前往集會地點

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香港周三（12日）就修訂逃犯條例在立法會進行二讀，而在立法會附近周二（11日）晚上就有市民參加不同類型的活動，並預計周三會有示威。美國國務院周二發出示威警示，呼籲居港的美國人避免前往示威地點。

美國國務院旅遊部的Twitter帳戶在周二晚上發出示威警示，指香港可能在周三早上開始會有示威活動，地點可能包括金鐘政府總部及添馬公園，因此呼籲當地的美國國民避免前往集會地點，並留意當地傳媒的最新消息。

美國駐港澳總領事館同日亦於網頁發出相同的「示威警示」

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（美國國務院）

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