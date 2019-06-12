【一分鐘看世界】貿易戰燒荷里活？中紐疑犯引渡爭議、英首相十強

早晨，今天是6月12日，星期三。 準備展開漫長的一日前，你需知道以下五宗國際新聞：

荷里活成為中美貿易戰炮灰？

美中貿易糾紛拖延近一年，雖然雙方達成協議在即，但至今仍未成事。特朗普指中國需要重回部分承諾才考慮簽約，並指會在G20峰會與習近平會面。他又提到，不允許中國在2025年超越美國，因此成為貿易戰的其中一條導火線。

不過這場關稅戰所帶來的影響之深遠，除了國際葡萄酒市場大受打撃外，美國的「軟實力」荷里活電影同樣身受其害……（按此閱讀更多）

中美貿易戰：中國2020年將成全球最大票房市場，若北京限制荷里活電影上映，將使美國業界大受影響。（Marvel Studios / 資料圖片）

逃犯條例的憂慮

香港立法會周三（12日）就修訂逃犯條例舉行辯論，但至今仍未釋除全球多個國家的疑慮。除了英國國會舉行緊急質詢外，澳洲政府亦密切關注情況。另外新西蘭法院亦就一宗引渡疑犯到中國的案件，要求政府重新考慮，指疑犯被送到中國後難保獲公平審訊……（按此閱讀更多）

2019年6月9日，反對逃犯條例修訂大遊行，民陣指有103萬人參與，警方指高峰時有24萬人。市民到達政府總部後，高舉交叉手勢，表達反對修例。（資料圖片 / 林若勤攝）

英揆席位之爭

英國首相文翠珊辭職後，一共有10人爭奪執政保守黨黨魁空缺。他們的政綱除了主打拖延多時的脫歐問題外，還有甚麼內容？（按此閱讀更多）

安倍晉三為美伊擔任和平使者？

日本首相安倍晉三訪問伊朗三日，他出發前先與美國總統特朗普討論中東形勢。這次訪問可謂是破天荒，除了是伊朗自伊斯蘭革命後、以及相隔41年再有日本首相到訪。中東局勢近來再次不明朗，到底日本可以在美伊之間擔當甚麼角色？（按此閱讀更多）

艾未未探阿桑奇

維基解密創辦人阿桑奇被英國拘捕後，被送到倫敦一間監獄服刑。中國藝術家艾未未與阿桑奇生父希普頓周二前往探監……（按此閱讀更多）

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