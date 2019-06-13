居留逾6個月　在韓外國人須交每月700元醫保費

韓國健康保險公團（National Health Insurance Service）周四（13日）表示，根據《國民健康保險法（修訂案）》，在韓國停留6個月或以上的外國人（包括旅外韓國公民）須要登記加入國民健康保險，避免在接受醫療服務後無力繳付費用。根據7月16日生效的規定，每人每月需繳付超過11.31萬韓圜（約748港元），外國留學生醫保費約為5.65萬韓圜（約374港元）。

公團預測，受保對象約為40萬人。留學生根據在韓收入和財產情況可享受最多50%的優惠。欠繳醫保費者將無法享受醫保待遇，並將在申請簽證延期時受限。

以往並無規定外國居民須參加保險計劃，導致部份外國人在韓國享受高額醫療補貼後隨即出境等「騙取保險」問題發生。根據韓國2018年12月18日實施的新方案，在韓國居住6個月以上的外國人必須加入醫保，外國留學生和結婚移民者也須在入境後立即加入。如果入境6個月裏連續離境超過30天，則需在再入境滿6個月後加入，加入後連續30天離境時將喪失醫保資格。

在2018年，加入韓國醫保的外國人數目為約100萬，相等於醫保受全部人數5107萬的1.9%，數字比6年前上升68.4%。而在2018年居留在韓國的外國人數目為237萬，比前一年多8.6%。

（韓聯社／中央社）