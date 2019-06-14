庫德洛稱貿易戰傷害中國多於美國

美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）周四（14日）在華盛頓出席智庫彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）的活動時表示，貿易戰對中國的傷害多於美國。

他說全球兩個最大經濟體發生貿易戰造成整體經濟負擔，將轉移至中國而不是美國：「整體經濟負擔將傷害中國多於我們。」

庫德洛表示該國總統特朗普（Donald Trump）仍在等中國國家主席習近平回覆有關兩人會晤以重啟貿易談判。他表示中國倘拒絕邀請，或面臨後果。

庫德洛表示：「總統特朗普已就坐下來會面表達強烈的願望，但會議還沒有正式的安排。他亦表示說，如會面沒有實現，那可能會有後果。」

二十國集團（G20）大阪峰會在6月28至29日於大阪舉行。特朗普已非第一次警告要在峰會上與習近平見面。他周一（10日）指出，如習近平不去峰會，會立即調高中國貨關稅。

特朗普上周四（6日）表示，他將在日本大阪舉行的G20峰會結束後，決定是否對中國進口商品加徵新一輪關稅，他又提到將會與習近平見面。他在當天較早前再威脅要在適當時候對至少3000億美元的中國商品加稅。

（綜合報道）