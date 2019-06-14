美國白宮發言人桑德斯6月底離任　不排除競選州長

美國總統特朗普周四（13日）宣布，白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）將於6月底離任，並形容對方是勇士。桑德斯表示，能夠擔任白宮發言人是畢生榮幸，但希望花更多時間與子女身上。對於會否競選阿肯色州（Arkansas）州長，她未有排除這個可能。

特朗普在Twitter上宣布，桑德斯將於月底離任返回家鄉阿肯色州。他形容桑德斯有過人才華，並指希望她能夠競選阿肯色州州長，相信她能做得很好。

....She is a very special person with extraordinary talents, who has done an incredible job! I hope she decides to run for Governor of Arkansas - she would be fantastic. Sarah, thank you for a job well done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2019

36歲的桑德斯是特朗普最親密和最獲信任的白宮幕僚之一，亦不時出席白宮高級別會議。在白宮活動上，特朗普形容桑德斯是勇士，指彼此共同經歷過很多事情，盛讚桑德斯很堅強。

桑德斯指，自己是在周四向特朗普請辭，對方對此表示支持和理解。她形容能夠擔任白宮發言人是畢生榮幸，喜愛當中的分分秒秒，即使是艱難的時刻。她承諾繼續成為特朗普「最敢言和忠實的支持者」，又提到，希望花更多時間在三個子女身上。

對於會否競選阿肯色州州長，桑德斯回應指，很久以前就學會不排除任何可能，並指自己很期待回到家鄉。桑德斯的父親赫卡比（Mike Huckabee）為前阿肯色州州長，曾兩度角逐共和黨總統候選人。

（路透社／美聯社）