以色列商業代表團將出席巴林經濟研討會

以色列外交部長卡茨（Israel Katz）香港時間周一（17日）在Twitter表示，以方將出席巴林下周二（25日）至下周三（26日）在首都麥納麥（Manama）與美國合辦、題為《和平促繁榮》的經濟研討會，內容涉及巴勒斯坦問題。

卡茨在Twitter推文寫道，以色列有能力以科技、創新與其他方式為這個區域作出貢獻。

As I told reporters after the @Jerusalem_Post Convention in NYC, Israel will be represented at Bahrain economic workshop in a way that will be decided later on. Israel has the ability to contribute to the development of the region with technology, enovation and other ways. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) June 16, 2019

這是以色列官方首次對是否出席巴林經濟研討會表態。以色列目前尚未與巴林正式建立外交關係。

《以色列時報》報道，華府及麥納麥經商討後，不傾向邀請以色列看守政府的官員出席，故此以方僅派出商業代表團赴會。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）4月勝出大選，惟未能在5月29日最後期限前完成組建新一屆政府，國會投票決定解散國會，9月17日再舉行選舉。

已聽過有關研討會簡報的人消息人士向路透社表示，以色列會派出一個商業代表團出席下周二至下周三（6月25日至26日）舉行的研討會，但不會有以方官員出席。卡茨則表示，以危官方代表人選尚未決定。

美國總統特朗普（Donald Trump）上任後，開始醞釀所謂「世紀協議」，希望以此推動以巴雙方實現最終和平。

美國政府透露，將把「世紀協議」第一階段內容交由會議討論，主要涉及在巴勒斯坦投資和興建基礎設施。

巴勒斯坦已明確拒絕出席研討會，或是接受會議的結果。

（新華社）