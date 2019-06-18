【一分鐘看世界】習近平周四訪朝、穆爾西之死、美企反對加稅

早晨，今天是6月18日，星期二。
天雨路滑的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
G20的習特會
二十國集團（G20）峰會舉行在即，中國國家主席習近平在出席峰會之前，先取道朝鮮進行國事訪問，再次與領袖金正恩會面。而G20的「重頭戲」中美元首峰會可能上演，但華府官員不認為兩國可以在會上解決貿易糾紛問題……（按此閱讀更多）
習近平（右）和特朗普此前就中美貿易停戰達成暫時的共識，但如今看來，共識破裂。（新華社）
埃及前總統之死
埃及首位民選總統穆爾西周一到開羅法院出席聆訊，就他涉嫌與哈馬斯武裝組織有聯繫一事作供。他在庭上表示會披露「更多秘密」，但語罷不久就在犯人欄昏迷，最後證實死亡……（按此閱讀更多）
穆爾西於2012年勝出大選，是埃及首位民選總統，接任鐵腕統治埃及30年、最後被民眾推翻的前總統穆巴拉克（Hosni Mubarak）。2013年穆爾西被軍方發動政變推翻下台，結束僅一年的總統生涯。圖為2013年穆爾西反對者上街抗議他的統治。（視覺中國）
貿易戰之火燒到美國？
美中貿易戰能否劃上句號，視乎G20的「習特會」成果。不過特朗普就一直威脅向3000億美元中國貨品加徵關稅，美國貿易代表辦公室周一（17日）舉行多場公開聽證會，多間企業表明反對升級關稅戰，要求特朗普收回這個傷及美國經濟的「關稅回力鏢」，這反映了美國產業出了甚麼問題？（按此閱讀更多）
英國首相席位誰屬？
英國執政保守黨周日（16日）舉行黨魁候選人電視辯論，除了大熱的前外相約翰遜沒有現身外，另外5名候選人都有出席。他們一致同以擊敗英國脫歐黨為目標外，到底還有甚麼具吸引力的政綱？（按此閱讀更多）
以色列的特朗普高地
以色列總理內塔尼亞胡周日（16日）主持戈蘭高地一個殖民區、取名「特朗普高地」牌匾的開幕儀式，對於敘利亞及一眾中東國家而言固然不是味兒，而且對當地形勢完全沒有好處可言……（按此閱讀更多）
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