掀窄身牛仔褲熱潮　美國名媛Gloria Vanderbilt離世　終年95歲

美國名媛格洛里亞（Gloria Vanderbilt）周一（17日）離世，終年95歲。有「可憐富家女孩」（poor little rich girl）之稱的格洛里亞來自著名的范德比爾特家族，也是上世紀70年代至80年代的潮流指標，一手掀起窄身牛仔褲的熱潮。

格洛里亞有過4段婚姻，共育有4個兒子，但其中1名兒子於1988年不幸自殺身亡。（美聯社）

格洛里亞的兒子、美國有線新聞網絡（CNN）新聞主播庫珀（Anderson Cooper）公布母親的死訊。他表示，母親在親友的陪伴下，因胃癌於家中辭世。他形容母親是非凡女性，熱愛生命，按自己的原則生活，除了是畫家、作家和設計師外，也是了不起的母親、妻子和朋友。

格洛里亞來自范德比爾特家族，是著名企業家科爾內留斯（Cornelius Vanderbilt）的曾曾孫。她在1924年2月20日於紐約市出生，但父親1年多後便去世。格洛里亞的母親和姑媽爭奪撫養權，官司最終由後者勝出。年紀小小的格洛里亞傳媒焦點和鎂光燈下，因而成為別人口中的「可憐富家女孩」。

長大後的格洛里亞成為時裝設計師，設計窄身牛仔褲，並在牛仔褲加上自己的簽名和商標天鵝標誌。在1980年高峰期，為她帶來2億美元的收入。時至今日，窄身牛仔褲仍然是每位女士的必備單品。

格洛里亞來自著名的范德比爾特家族，也是上世紀70年代至80年代的潮流指標，一手掀起窄身牛仔褲的熱潮。（美聯社）

（路透社／美聯社）