【一分鐘看世界】習特電話會、「民主赤字」、Libra是何物？

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早晨，今天是6月19日，星期三。

陰晴不定的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

習特會前的「朝鮮遊」

中國國家主席習近平周二（18日）與美國總統特朗普通電話，確認會在二十國集團（G20）峰會上與美國繼續舉行貿易談判他在前往大阪前，先到朝鮮國事訪問韓國認為朝中對話有利促進朝鮮半島無核化對話

而這次訪朝之行的性質被定為「國事訪問」，與之前的工作訪問與正式訪問都不同，到底這為朝鮮領袖金正恩帶來甚麼啟示？（按此閱讀更多

在朝核問題上，金正恩和特朗普各有盤算，但兩者之間還有一個不可摒除的中國因素。（Getty Images）

香港的另類赤字

香港政府就修訂逃犯條例惹來極大迴響，市民經過連場大型示威後，政府宣布暫停有關立法工作。不過港府處理爭議和示威的手段至今未能平息民怨，有英國國會議員認為，事件令香港的「民主赤字」進一步增加……（按此閱讀更多

【五不特首】6月18日下午4時，林鄭月娥終於現身，在約50分鐘的記者會上，她多度表明向港人「真誠致歉」，重申未化解矛盾紛爭前，絕不會貿然重啟立法程序；但對於民陣五大訴求，包括撤回修例、特首下台、追究開槍責任、收回暴動定性，以及承諾不檢控示威者，均無一答允。（鄭子峰攝）

美國作繭自縛？

美伊關係持續緊張，德黑蘭方面威脅退出核協議，將濃縮鈾庫存超出核協議限制，向歐洲施壓要求挽回核協議，歐洲多國促請伊朗履行責任對方表明不會向任何國家宣戰。不過伊朗就未擺脫襲擊運油輪的嫌疑剛宣布退出防長遴選的美國署理防長沙納漢再向中東地區派遣1000兵力應對局勢，但華府多輪的「緊箍咒」能否有效？（按此閱讀更多

穆爾西之死爭議不斷

埃及前總統穆爾西周一（17日）暴斃開羅法院，隨即被下葬。當局指他死於心臟病，但他生前所屬的穆斯林兄弟會則認為他被謀殺國際特赦組織亦要求全面調查。這位首任民選總統上任只有一年就被趕下台，勢加劇穆斯林兄弟會與政府之間的恩怨……（按此閱讀更多

Facebook殺入虛擬貨幣市場

Facebook周二（18日）宣布將於2020年推出專屬虛擬貨幣「Libra」，開拓全球電子商務和支付業務。Libra以協會形式運作，但它到底如何應用於日常生活？（按此閱讀更多

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