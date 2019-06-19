【一分鐘看世界】習特電話會、「民主赤字」、Libra是何物？

早晨，今天是6月19日，星期三。 陰晴不定的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

習特會前的「朝鮮遊」

中國國家主席習近平周二（18日）與美國總統特朗普通電話，確認會在二十國集團（G20）峰會上與美國繼續舉行貿易談判。他在前往大阪前，先到朝鮮國事訪問，韓國認為朝中對話有利促進朝鮮半島無核化對話。

而這次訪朝之行的性質被定為「國事訪問」，與之前的工作訪問與正式訪問都不同，到底這為朝鮮領袖金正恩帶來甚麼啟示？（按此閱讀更多）

在朝核問題上，金正恩和特朗普各有盤算，但兩者之間還有一個不可摒除的中國因素。（Getty Images）

香港的另類赤字

香港政府就修訂逃犯條例惹來極大迴響，市民經過連場大型示威後，政府宣布暫停有關立法工作。不過港府處理爭議和示威的手段至今未能平息民怨，有英國國會議員認為，事件令香港的「民主赤字」進一步增加……（按此閱讀更多）

【五不特首】6月18日下午4時，林鄭月娥終於現身，在約50分鐘的記者會上，她多度表明向港人「真誠致歉」，重申未化解矛盾紛爭前，絕不會貿然重啟立法程序；但對於民陣五大訴求，包括撤回修例、特首下台、追究開槍責任、收回暴動定性，以及承諾不檢控示威者，均無一答允。（鄭子峰攝）

美國作繭自縛？

美伊關係持續緊張，德黑蘭方面威脅退出核協議，將濃縮鈾庫存超出核協議限制，向歐洲施壓要求挽回核協議，歐洲多國促請伊朗履行責任，對方表明不會向任何國家宣戰。不過伊朗就未擺脫襲擊運油輪的嫌疑，剛宣布退出防長遴選的美國署理防長沙納漢再向中東地區派遣1000兵力應對局勢，但華府多輪的「緊箍咒」能否有效？（按此閱讀更多）

穆爾西之死爭議不斷

埃及前總統穆爾西周一（17日）暴斃開羅法院，隨即被下葬。當局指他死於心臟病，但他生前所屬的穆斯林兄弟會則認為他被謀殺，國際特赦組織亦要求全面調查。這位首任民選總統上任只有一年就被趕下台，勢加劇穆斯林兄弟會與政府之間的恩怨……（按此閱讀更多）

Facebook殺入虛擬貨幣市場

Facebook周二（18日）宣布將於2020年推出專屬虛擬貨幣「Libra」，開拓全球電子商務和支付業務。Libra以協會形式運作，但它到底如何應用於日常生活？（按此閱讀更多）

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