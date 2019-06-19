近千示威者抗議特朗普競逐連任：特朗普是叛徒

美國總統特朗普周二（18日）在佛羅里達州奧蘭多（Orlando）安利中心（Amway Center）舉行集會，正式宣布競逐連任。近千名示威者在集會附近抗議，要求特朗普離開奧蘭多，呼籲立即展開彈劾總統程序。

示威活動由佛羅里達州民主黨人以及當地社運份子發起，持續逾2小時。示威者舉起「特朗普是叛徒」、「特朗普不是我的獨裁者」、「彈劾特朗普」、「仇恨不會令我們偉大」等標語，反對特朗普競逐連任，要求特朗普離開奧蘭多。民主黨議員史密斯（Carlos Smith）表示「特朗普輸掉2020年大選之時，即是美國勝利的時候。」

當地群眾亦募集5000美元，將巨型「特朗普BB」（Trump Baby）氣球運至奧蘭多，該巨型氣球曾出現在英國和愛爾蘭「反特朗普」的抗議活動。

「特朗普BB」出現在奧蘭多的示威活動上。（美聯社）

該示威活動與特朗普的集會形成鮮明對比。示威者諾布爾（Shaun Noble）坦言，特朗普在奧蘭多的集會造成他們家庭的分裂：他的母親出席特朗普的造勢大會，而他則參與反特朗普的抗議活動。不過諾布爾強調，他有權相信他想要相信的事物，而他的母親亦有權做出選擇。

（綜合報道）