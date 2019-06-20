【一分鐘看世界】習近平訪朝鮮、G20議題前瞻、英揆大熱約翰遜？

早晨，今天是6月20日，星期四。 陽光照耀的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

習近平訪平壤

中國國家主席習近平周四（20日）訪問國事訪問朝鮮，第5度與金正恩會面。金正恩相信會親自到機場接機，這次會面正值G20峰會前夕，到底可以為中朝元首帶來甚麼啟示？（按此閱讀更多）

金正恩（左）多次盛讚習近平具有遠見卓識（路透社）

G20前的習特通話

大阪G20峰會舉行在即，美中領袖能否在會上碰頭成為焦點。特朗普周二表示與習近平通電話，打破近來因貿易戰引來的僵局，但到底有關對話有甚麼重點？（按此閱讀更多）

5月劉鶴訪美之後，中美貿易談判一度陷入停滯，在G20峰會前，中美有望展開密集磋商。（路透社）

約翰遜再下一城

英國保守黨周三（19日）舉行第三輪黨魁選舉，國際發展大臣施達偉本來被視為黑馬，與環境大臣高文浩聯手對付前外相約翰遜。不過堅持10月31日脫歐的約翰遜看來勢不可擋……（按此閱讀更多）

佩洛西撐香港

港府修訂《逃犯條例》的爭議備受國際關注，美國會提出跨黨派議案，保障香港權益，並獲眾議院議長佩洛西支持……（按此閱讀更多）

中美貿易戰有得Deal？

G20峰會的焦點之一是中美首腦會面，為兩國貿易談判尋求共識，特朗普亦宣布重啟談判。白宮經濟顧問庫德洛稱，談判集中於改變經濟結構和執行協議機制的議題。不過貿易代表萊特希澤認為，關稅問題可能無法阻止中國作弊……（按此閱讀更多）

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