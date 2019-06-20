【習近平訪朝．持續更新】乘坐專機抵達平壤　對朝鮮進行國事訪問

中國國家主席習近平周四（20日）早上乘坐專機離開北京，應朝鮮最高領導人金正恩邀請，一連兩日對朝鮮進行國事訪問。

【11:29】韓聯社引述首爾梨花女子大學教授伊斯利（Leif-Eric Easley）指，習近平訪朝行程很大可能早已開始計劃，比起中美貿易談判遇挫，以及香港爆發大型示威更早，但在如此情況下訪朝，對習近平而言是轉移話題的時機，展示出作為東亞關鍵政治家的角色。

【11:11】韓聯社引述追蹤飛機動向的網站「飛機守望」（Aircraft Spots）報道，美國一架RC-135W「鉚接」電子偵察機周三（19日）在韓國首都圈上空飛行。一名不願透露姓名的軍事專家表示，雖然看似是正常的對朝偵察飛行，但也有可能是美國考慮到習近平訪朝而採取的措施。

習近平訪朝：習近平訪問朝鮮當日，韓國士兵於非軍事區板門店附近的臨津閣偵察朝鮮的活動。（美聯社）

【10:45】新華社報道，習近平於當地時間11時40分左右，乘坐專機抵達朝鮮首都平壤。

【10:24】習近平周三（19日）在朝鮮《勞動新聞》發表署名文章，題為《繼承中朝友誼，續寫時代新篇章》，強調中朝傳統友誼堅定不變，並指願與朝鮮攜手合作實現半島穩定。

【09:31】預計朝方將以最高檔次的禮賓規格接待習近平。按照朝中首腦外交慣例，金正恩或會親自到平壤順安機場迎接，並在駛往百花園迎賓館途中，一同乘敞篷車巡遊街頭，受到平壤群眾的熱烈歡迎。

韓聯社估計，二人將於周四下午舉行首腦會談，金正恩夫婦或出席歡迎晚宴。預計習近平周五（21日）瞻仰朝中友誼塔，並與金正恩共進午餐，首腦會談結果很可能在習近平回國時公布。

【09:27】新華社報道，習近平乘坐專機離京。陪同出訪的包括國家主席夫人彭麗媛，中共中央政治局委員、中央書記處書記、中央辦公廳主任丁薛祥，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，國務委員兼外交部部長王毅，全國政協副主席、國家發展和改革委員會主任何立峰等。

中朝領導人會面：金正恩自2011年掌權以來未曾外訪，直至2018年3月突然出訪中國。他至今4次訪華，圖為他和夫人李雪主2018年6月，第3次訪華時與中國國家主席習近平夫婦合照。（新華社）

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