【習近平訪朝．持續更新】金正恩：願與中方合作解決朝鮮半島問題

中國國家主席習近平周四（20日）早上乘坐專機離開北京，應朝鮮最高領導人金正恩邀請，一連兩日國事訪問朝鮮。朝鮮以最高規格接待，金正恩及夫人李雪主在平壤順安機場親自迎接，近萬名朝鮮民眾手持中朝兩國國旗及花束列隊歡迎。 習近平同日下午與金正恩舉行會談，韓聯社報道，相信二人會談及雙邊關係及半島問題，並會在晚上出席歡迎晚宴及觀看團體操表演。

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【20:35】韓國青瓦台發言人高旼廷表示，半島問題最終將由朝美兩方負責解決，並指第三方不宜對中朝領導人會談一事表態。

【20:00】朝鮮新聞網（NK News）分析衛星圖片稱，習近平和金正恩會面的地點「錦繡山迎賓館」是從2月才開始建造的新建築。

習近平訪朝：習近平與夫人彭麗媛抵達平壤後，由金正恩及夫人李雪主親自迎接。（美聯社）

【19:50】金正恩表示，朝方過去1年已採取很多緩解半島緊張的積極措施，但未獲「積極回應」。他表示將與中方溝通合作解決半島問題。他稱，朝鮮將繼續保持耐性，但期望有關方面作出讓步，以探索方法解決緊張局勢並達到成果。

習近平指出，這次是為了鞏固傳承中朝友誼，以及推動朝鮮半島問題政治解決進程而來。習近平積極評價朝方為維護半島和平穩定和推動無核化的努力，並稱中方願為朝方解決自身合理安全提供幫助。

他表示，半島形勢關乎地區和平穩定。他指出，半島問題在過去1年重現對話解決的光明前景，國際社會普遍期望朝美繼續對話，並達到成果。

習近平訪朝：朝鮮民眾在錦繡山太陽宮廣場熱烈歡迎習近平。（新華社）

【19:00】央視公布習近平訪朝片段，習近平及金正恩在會談中一致同意，在新的歷史起點上，中朝雙方願不忘初心、攜手前進，共同開創兩黨兩國關係的美好未來。

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【17:40】路透社報道，習近平此行可能會為深受制裁之苦的朝鮮帶來新援助措施。分析相信，習近平周五（21日）可能會到訪朝中友誼塔，並與金正恩午餐，預料結束行程前會公布會談結果。

習近平是次訪朝是14年來首度有中國國家主席訪問當地。外界關注中方能否在美朝談判中扮演斡旋角色，中國外交部周三（19日）已表明，外界認為習近平此次訪朝意在以此為籌碼向美國施壓的想法是「想多了」。

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【17:05】中國外交部發言人陸慷表示，習近平與金正恩會晤期間，會就雙方共同關心和涉及雙邊關係未來發展等重要議題，深入交換意見，特別在中國與朝鮮建交70周年之際，雙方通過總結和回顧，引領兩國關係在新時代指明方向。陸慷又指出，雙方會通報和介紹兩國目前情況，亦會就朝鮮半島形勢交換意見。

習近平訪朝：前朝鮮外交官太勇浩認為，金正恩希望中國在平壤及華盛頓之間調解。圖為習近平訪朝當日，朝鮮民眾手持中朝國旗。（法新社）

【16:30】美聯社引述朝鮮駐英國大使館前公使太勇浩（Thae Yong Ho，音譯）指出，金正恩希望中國在平壤及華盛頓之間調解，並將朝鮮的新提議轉交美國總統特朗普，以便舉行第三次特金會。

太勇浩認為，金正恩可能會作出一些妥協以達成第三次峰會，但這只是為爭取時間而不是想實現無核化。太永浩在2016年變節脫北，逃到韓國。

習近平訪朝：習近平此行是14年來首度有中國國家主席訪問朝鮮。（法新社）

【15:45】韓聯社報道，韓國統一部長官金煉鐵表示，此前的「習金會」在無核化進程發揮積極作用，希望今次會談亦能為朝美對話重啟作出貢獻。他指出，未來幾周對解決半島問題來說是關鍵時期，當前需保持對話勢頭，別讓韓朝、朝美間對話姍姍來遲。

習近平訪朝：朝鮮向來是個神秘國度，總是給人一種破舊與貧窮印象，但其實這裏的城市建設和景觀相當現代化，細心欣賞下亦另有一番味道。（Getty Images）

【15:10】新華社報道，習近平與金正恩舉行會談，習近平晚上會出席歡迎晚宴及觀看團體操表演。韓聯社指出，相信二人會談及兩國建交70周年、加強雙邊關係，以及美朝談判等半島問題。

習近平訪朝：「朝中友誼」等宣傳標語隨處可見。（法新社）

【14:45】央視報道，歡迎儀式後，習近平在21輛禮賓車護送下乘車前往黎明大街路口，其後轉乘開篷車，與金正恩同車前往錦繡山太陽宮廣場。沿途有數十萬朝鮮群眾揮舞中朝國旗及鮮花，高呼中朝友誼萬歲等口號夾道歡迎，習近平和金正恩向人群揮手致意。

錦繡山太陽宮廣場後有數萬個彩色氣球飛上天空，習近平抵達後接受朝鮮黨政領導及平壤市民代表致敬，隨後下榻錦繡山迎賓館。報道形容，這是外國領導人首次在錦繡山太陽宮廣場接受致敬。

習近平訪朝：不少朝鮮民眾高舉「朝中友誼」標語歡迎習近平到訪。（央視截圖）

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【14:30】央視報道，習近平與夫人彭麗媛當地時間約12時抵達平壤順安機場，獲金正恩夫婦親自迎接。金正恩為習近平舉行隆重歡迎儀式，鳴放21響禮炮，並陪同習近平檢閱朝鮮人民軍三軍儀仗隊。

機場上不但有中朝兩國國旗，亦有歡迎標語懸掛，近萬名朝鮮民眾排列成整齊隊伍揮動花束，以口號歡迎習近平到訪。此前盛傳因越南特金會破裂而「被雪藏」的金英哲及金與正亦有參與歡迎儀式。

習近平訪朝：習近平與夫人彭麗媛抵達平壤順安機場。機場上不但有中朝兩國國旗，亦有歡迎標語懸掛，近萬名朝鮮民眾排列成整齊隊伍揮動花束，以口號歡迎習近平到訪。（央視截圖）

【14:15】《環球時報》報道，平壤街頭主要道路掛起中國及朝鮮國旗，道路兩旁換上寫有「朝中友誼」、「牢不可破的友誼」等宣傳標語。報道指出，平壤當局自6月初，已開始維護修繕中朝友誼塔，並更換周圍地磚，形容友誼塔已煥然一新。此外，朝鮮政府亦重新粉刷中國駐朝鮮大使館及平壤主要道路。

習近平訪朝：平壤街頭主要道路掛起中國及朝鮮國旗，道路兩旁換上寫有「朝中友誼」等宣傳標語。（美聯社）

【13:59】朝鮮《勞動新聞》頭版發表題為《熱烈歡迎兄弟的中國人民的友好使者》的社論，歡迎習近平到訪。社論指習近平訪朝充分顯示中國黨和政府高度重視朝中友誼，使朝中人民友誼更加堅固；又讚揚中國在習近平為核心的中國共產黨領導下，經濟和社會等各領域取得全面發展。

【12:40】英國駐朝鮮大使克魯克斯（Colin Crooks‏）在社交媒體發文指，一夜過後街上就佈滿中國國旗，大批民眾聚集在路邊。

#Pyongyang gets ready for #XiJinping’s visit today. Chinese flags 🇨🇳 appeared overnight. Crowds gathering by the roadsides. Xi’s first State Visit to #NorthKorea pic.twitter.com/lDAKWVWEta — Colin Crooks (@ColinCrooks1) 2019年6月19日

習近平訪朝：朝鮮首都平壤的金日成廣場掛上中國和朝鮮國旗。（法新社）

【11:29】韓聯社引述首爾梨花女子大學教授伊斯利（Leif-Eric Easley）指，習近平訪朝行程很大可能早已開始計劃，比起中美貿易談判遇挫，以及香港爆發大型示威更早，但在如此情況下訪朝，對習近平而言是轉移話題的時機，展示出作為東亞關鍵政治家的角色。

【11:11】韓聯社引述追蹤飛機動向的網站「飛機守望」（Aircraft Spots）報道，美國一架RC-135W「鉚接」電子偵察機周三（19日）在韓國首都圈上空飛行。一名不願透露姓名的軍事專家表示，雖然看似是正常的對朝偵察飛行，但也有可能是美國考慮到習近平訪朝而採取的措施。

習近平訪朝：習近平周四（20日）乘坐專機抵達平壤，展開對朝鮮為期一連兩日的國事訪問。（法新社）

【10:45】新華社報道，習近平於當地時間11時40分左右，乘坐專機抵達朝鮮首都平壤。

【10:24】習近平周三（19日）在朝鮮《勞動新聞》發表署名文章，題為《繼承中朝友誼，續寫時代新篇章》，強調中朝傳統友誼堅定不變，並指願與朝鮮攜手合作實現半島穩定。

【09:31】預計朝方將以最高檔次的禮賓規格接待習近平。按照朝中首腦外交慣例，金正恩或會親自到平壤順安機場迎接，並在駛往百花園迎賓館途中，一同乘敞篷車巡遊街頭，受到平壤群眾的熱烈歡迎。

韓聯社估計，二人將於周四下午舉行首腦會談，金正恩夫婦或出席歡迎晚宴。預計習近平周五（21日）瞻仰朝中友誼塔，並與金正恩共進午餐，首腦會談結果很可能在習近平回國時公布。

【09:27】新華社報道，習近平乘坐專機離京。陪同出訪的包括國家主席夫人彭麗媛，中共中央政治局委員、中央書記處書記、中央辦公廳主任丁薛祥，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，國務委員兼外交部部長王毅，全國政協副主席、國家發展和改革委員會主任何立峰等。

中朝領導人會面：金正恩自2011年掌權以來未曾外訪，直至2018年3月突然出訪中國。他至今4次訪華，圖為他和夫人李雪主2018年6月，第3次訪華時與中國國家主席習近平夫婦合照。（新華社）

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