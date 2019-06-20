韓國糧援朝鮮5萬噸大米　聯合國協助運輸

韓國統一部周三（19日）宣布，經過與聯合國世界糧食計劃署（WFP）相討後，決定向朝鮮提供價值約1270億韓圜（約8.38億港元）的大米援助，合共約5萬噸。這次是韓國時隔9年後再向朝鮮提供糧食援助。

韓國方面表示，期望以最快速度將糧食送到朝鮮民眾手中，未來將根據這次援助的結果，決定對朝鮮追加援助的時機和規模。當局表示，這批大米會在韓國境內港口移交給世界糧食計劃署，然而再經由署方運送至朝鮮。米袋上將標註有「大韓民國」字樣，防止大米用作其他用途。世界糧食計劃署也將啟動在朝鮮建立的分配和檢測系統。

路透社報道，朝鮮目前受到嚴厲的國際制裁，雖然人道援助技術上沒被封鎖，但有援助組織表示，制裁實施以及美國禁止其公民前往朝鮮，導致援助速度減慢，也有情況令援助無法抵達當地。

聯合國糧食及農業組織（FAO）和世界糧食計劃署3月公布調查顯示，朝鮮2018年糧食總產量降至10年最低，只有約490萬噸。為解決糧食短缺引致的饑荒問題，當地2019年最少需要136萬噸糧食援助。

統一部表示，此舉是為生存受威脅的朝鮮民眾提供緊急援助，期待紓緩當地的糧食缺口。韓美兩國協商後決定無條件對朝鮮施以糧食援助，有望提高韓朝和美朝之間的互信。

（路透社／中央社）