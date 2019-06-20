【新聞背後】朝鮮面對40年最嚴重乾旱　 誰伸出援手？

中國國家主席習近平周四（20日）展開對朝鮮一連兩日的國事訪問，並會與朝鮮領導人金正恩會晤。這次會談有不少焦點如核問題等，但外界也關注中國作為朝鮮最大的經濟夥伴，是否與朝鮮達成救援協議，此因當地目前正面臨40年來最嚴重的旱情。

朝鮮的旱情

朝鮮官方媒體稱該國正在遭受近40年來最嚴重的乾旱。由於缺乏降雨、收成不佳，朝鮮當前迫切需要糧食援助。聯合國近期估計，朝鮮逾1000萬人口面臨嚴重的糧食短缺，約佔朝鮮總人口40%；而國家發放糧食已降低至每人每天300克。為了應對朝鮮的困境，聯合國提出募集1.2億美元的費用，向朝鮮提供援助。

儘管現有針對朝鮮的國際制裁未明確禁止對朝鮮的人道主義援助，且美國2019年初放寬對朝援助人員出入境的限制，但是，救援組織仍然表示，制裁的存在令對朝救援工作變得十分困難。

過去十年，由於朝鮮國際關係的緊張，對朝援助流量亦愈發受到影響。聯合國發現，自2012年起，對朝援助所需資金與收到資金之間的差距已經在擴大。如2018年，聯合國提出募集約1.2億美元的對朝援助資金，不過實際籌款不足4000萬美元。

朝鮮正遭受近40年來最嚴重的乾旱。（路透社）

誰向朝鮮提供援助？

美國國會研究處（CRS）2014年一份報告指，1995年至2008年，朝鮮超過一半的糧食援助來自美國。2008年之後，美國偶爾會向朝鮮提供援助，但往往由於朝鮮核試與發射火箭的計劃而受到阻礙。

韓國過去十年鮮有對朝鮮提供援助。不過，韓國政府如今已有所改變。周三（20日），韓國通過聯合國世界糧食計劃署，向朝鮮提供5萬噸韓國大米。

中國則被認為是朝鮮最大的援助國，不過聯合國表示其援助的程度很難被確定，因為北京會通過雙邊關係向朝鮮提供援助，而非僅通過聯合國的協調。根據聯合國的數據，中國2012年向朝鮮提供24萬噸糧食，是歐盟委員會當年向朝鮮提供糧食的80多倍。

（英國廣播公司）