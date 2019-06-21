【一分鐘看世界】朝鮮萬人迎習近平、擊落美無人機、「老人飛彈」

早晨，今天是6月21日，星期五。 夏至的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

特朗普為伊朗無人機事件滅火？

美軍一架無人機周四被伊朗擊落，德黑蘭方面指該飛機侵犯領空，華府則強調飛機當時在國際領空飛行。美伊關係日趨緊張，美國繼續向伊朗施壓，應對伊朗地區侵略，總統特朗普就事件多番發言，但他的立場就似乎出現變化……（按此閱讀更多）

特朗普於2018年5月8日，於白宮宣布美國退出伊核協定，並將對伊朗實施最高級別的經濟制裁。（路透社）

朝鮮超高規格接待習近平

中國國家主席習近平周四（20日）國事訪問朝鮮兩日，獲平壤方面以最高規格接待，他之後與金正恩舉行會談，商討半島核問題、乾旱等議題。金正恩在會上提到，朝鮮願意繼續對話，但對於自己的努力未獲認同頗有微言……（按此閱讀更多）

習近平訪朝：朝鮮民眾在錦繡山太陽宮廣場熱烈歡迎習近平。（新華社）

英國「首相之戰」進入最後直路



英國首相之爭步入白熱化階段，執政保守黨周四（20日）舉行一連兩場投票，除了大熱約翰遜順利晉身最後一輪投票外，另外一個席位則由現任外相侯俊偉和環境大臣高文浩鬥得難分難解……（按此閱讀更多）

日本的「老人飛彈」危機

日本最近發生多宗嚴重致命車禍，其中一宗發生於東京池袋的車禍，司機是一名87歲前高官，他的身份除了成為討論焦點外，當地高齡駕駛者日增亦引起社會憂慮……（按此閱讀更多）

日本在G20峰會的盤算

G20峰會舉行在即，近日不少有關會議的新聞離不開特朗普，他除了會與俄羅斯總統普京會面外，重頭戲肯定是「習特會」。特朗普表示會與習近平提及香港問題，並會為加拿大總理杜魯多反映加國公民在華被捕的事。不過話說回來，G20峰會首次在日本舉行，對於首相安倍晉三帶來甚麼啟示？（按此閱讀更多）

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