【習近平訪朝】觀賞大型藝術表演　料參觀中朝友誼塔

中國國家主席習近平周四（20日）抵達朝鮮展開為期兩日的國事訪問行程，當晚與夫人彭麗媛在平壤「五一」體育場同朝鮮各界群眾一同觀看大型團體操和藝術演出。習近平周五（21日）繼續行程，預料會參觀中朝友誼塔，午餐後結束行程回國。

習近平和夫人彭麗媛在朝鮮最高領導人金正恩和夫人李雪主陪同下，觀看大型團體操和藝術演出。丁薛祥、楊潔篪、王毅、何立峰等中方陪同人員均有出席。朝方官員李勇浩、金英哲、金與正等亦在場。

當晚，能容納10萬餘人的「五一」體育場座無虛席，場內掛有歡迎習近平伉儷的標語。演出在絢麗的焰火中拉開序幕。朝鮮文化相致歡迎辭。今次演出是為習近平出訪專門精心創作，有數萬名朝鮮演員參加表演。演出在以「朝中友誼萬古長青」為主題的大型歌舞表演中結束。

習近平訪朝：習近平和夫人彭麗媛在朝鮮最高領導人金正恩和夫人李雪主陪同下，觀看大型團體操和藝術演出。（新華社）

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習近平和金正恩周四下午舉行首腦會談。金正恩在會談時向習近平表示，平壤方面願意保持耐心，繼續與各方對話。習近平則讚揚朝鮮就維護半島和平穩定、推動無核化所付出的努力。

朝中社報道，二人同意，雖然目前國際事務非常複雜，朝中發展關係為兩國及區內形勢帶來好處。兩人亦同意保持密切的戰略溝通，以及在不同領域加強合作。

（綜合報道）