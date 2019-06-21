美費城天然氣煉化廠連環爆炸　特大火球照亮夜空

位於美國費城（Philadelphia）西南部一間每日產能為33.5萬桶的天然氣煉化廠周五（21日）凌晨生連環大爆炸。爆炸衝擊力之大，令附近住戶都感到震動，爆炸聲大到遠至新澤西州南部都可聽見。

出事的煉化廠由Philadelphia Energy Solutions持有，在當地時間周五早上4時（香港時間周五下午5時）過後不久出事，該市一些住戶表示，爆炸震撼力大到將掛在牆上的藝術品震至摔下來。

政府部門表示，煉化廠內涉事建築物的大火已在早上6時前救熄。惟當局暫時未有公布是否有工人受傷。

Twitter上流傳爆炸發生時目擊者拍下的影片。影片顯示，爆炸現場出現巨大火球，令該市一下子光如白晝。

涉事廠房是東岸最大的煉化廠，僱有約1000人。費城人仍稱呼它為Sunoco煉化廠，但它現已由Philadelphia Energy Solutions持有，其合作夥伴中包括Sunoco。

（路透社／全國廣播公司）