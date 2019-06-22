特朗普Twtter上載「二創」影片　 稱要當總統直到「永遠」

美國總統特朗普（Donald Trump）周五（21日）下午在Twitter上發布一條「二次創作」影片並置頂。原片素材來自《時代》周刊2018年10月號的封面故事。《時代》周刊其後在Twitter上上載原來的影片，指特朗普發布的影片經過操縱。

特朗普所上載的影片，素材來自《時代》周刊2018年10月號的封面故事——《特朗普主義將如何超越特朗普》（How Trumpism Will Outlast Trump）。

影片是Twitter用家Carpe Donktum的「二創」成果，用挪威作曲家Edvard Grieg經典名曲《In the Hall of the Mountain King》為配樂。片中特朗普只見半身，他一臉淡定的模樣，「站在」在一張標語後。標語中總統在職年份數字不斷變大，從2024年、2900年，再到公元90000年，最終來到了4EVA（與英語中的forever諧音，即「永遠」）。他顯然是利用這個「二次創作」為自己競選連任造勢。

這則影片發布後，《時代》周刊迅速回應，將原片上載在Twitter，指特朗普發布的影片為「經過操縱的版本」。

The animation you shared is a manipulated version of the Oct. 22, 2018, cover of TIME. Here's the real one pic.twitter.com/P0WF2nSeNH — TIME (@TIME) June 21, 2019

（商業內幕／獨立報）