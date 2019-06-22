特朗普提名埃斯柏出任國防部長

美國總統特朗普（Donald Trump）周五（21日）提名美國陸軍部長埃斯柏（Mark Esper）出任國防部長。一旦該任命獲國會批准，埃斯柏將接替2018年12月辭職的馬蒂斯（Jim Mattis），正式擔任美國國防部長。

埃斯柏周日（23日）起擔任代理國防部長。特朗普稱讚埃斯柏為傑出人才，認為他會表現出色。現年55歲的埃斯柏曾參與1991年波斯灣戰爭（Gulf War），與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）同時於1986年在西點軍校畢業，兩人的關係十分友好。

埃斯柏屬於「對華鷹派」，長期敦促美國政府對華採取強硬立場。埃斯柏4月接受路透社訪問時稱，「我們現在認識到與中國處於戰略競爭關係，已經有些遲」；「中國的問題、中美的競爭、中國的能力，對我來說已經不是新議題；我目睹這種演變已經超過20年。」

埃斯柏亦認為相比於中國與俄羅斯，美國已經失去了軍事優勢。埃斯柏5月出席大西洋理事會（Atlantic Council）的會議時指出，「中國與俄羅斯多年致力於加速軍事現代化進程。雖然自冷戰結束以來，美國在軍事上保持無可比擬的優勢，但目前這種差距已經縮小」。

（綜合報道）