【歐盟峰會】意總理孔特稱決心避免因債務問題受罰

歐盟周四及周五（20至21日）一連兩日在比利時布魯塞爾峰會，針對意大利赤字問題的爭論依然持續。 意大利總理孔特（Giuseppe Conte）周五表示，決心避免歐盟對該國日益增加的債務予以懲罰，但承認情況很困難。

孔特在峰會前發給歐盟領導人的一封信中表示，意大利赤字率低於歐盟預測，但仍略高於12月份承諾。孔特周五指出，必需避免歐盟採取債務處罰，他說：「這是一個艱難的情況，但我有信心會達成一個積極的方案。」

意大利債務和結構性赤字水平不斷上升，2018年12月意大利與歐盟達成協議，同意將2019年財政赤字率由2.4%降至2.04%。歐盟認為意大利並無履行承諾，並在削減債務水平方面做得不夠，6月5日認定意大利違反歐盟財政規則，提議啟動紀律處分。一名歐元區官員稱，意大利會在26日或27日發布其中期預算，歐盟顯然會在行動前以此為考量，所以公布是否進行處分的日期，料在7月第一周。

希臘是所有歐盟國家中債務最多的國家，意大利緊隨其後，佔該國本地生產總值133%，亦高於歐元區成員國上限的60%。這可能導致意大利面臨最高逾30億歐元的罰款。如意大利真的被罰，它將會是第一個因本國債務問題而被罰的歐盟國家。

（綜合報道）