【一分鐘看世界】東盟峰會落幕、特朗普聽誰勸、中東世紀大Deal

早晨，今天是6月24日，星期一。
天陰有雨的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
東盟峰會閉幕 聚焦印太展望
東盟峰會周日閉幕，在中美貿易戰陰霾下，10個成員國承諾努力在今年完成「區域全面經濟夥伴協定」。各國領導人在會議上聚焦「東盟印太展望」；主辦國泰國則指各國在《南中國海行為準則》草案磋商取得良好進展。惟不少與會記者對泰國總理巴育的回應，以及會方安排表示失望……（按此閱讀更多）
第34屆東盟峰會在泰國曼谷舉行，開幕式有精彩的舞蹈表現。會上各成員國同意致力完成「區域全面經濟夥伴協定」，並聚焦討論「東盟印太展望」等重要議題。（路透社）
特朗普為何叫停空襲伊朗？
美國與伊朗局勢持續緊張，總統特朗普一度批准空襲伊朗，但最終在兩名「關鍵人物」勸告後決定煞停計劃。國務卿蓬佩奧表示願與伊朗展開無前提的談判，惟特朗普確認周一公布對伊朗的新一輪制裁，又被指允許向伊朗發動網絡攻擊，相信兩國關係仍然不明朗……（按此閱讀更多）
特朗普雖然叫停空襲伊朗的計劃，但卻宣布將對該國實施新一輪制裁。（路透社）
捷克走出共產政權後最大示威
捷克周日爆發自1989年天鵝絨革命以來最大規模的示威，約25萬名民眾要求捲入詐騙醜聞的總理巴比什下台。這名富商總理被指涉嫌挪用歐盟補貼金，遭警方起訴後卻撤換司法部長，激發更多人上街抗議。巴比什否認控罪，而他在國會獲足夠支持，預料不信任動議將難獲通過……（按此閱讀更多）
華府中東「和平」大計
由特朗普女婿庫什納主導、高達3900億港元的改善中東經濟計劃正式出爐，目標為改善巴勒斯坦和鄰近阿拉伯國家的經濟。巴勒斯坦對此表明反對，計劃也被外界嘲諷為「世紀大Deal」，指華府欲以「銀彈攻勢」換走巴人建國的願望。以巴問題複雜難解，在雙方未達和平的情況下，這個以政治因素促成的投資項目最終也難有成果……（按此閱讀更多）
金正恩收「有趣」信件
朝鮮領袖金正恩收到美國總統特朗普的親筆信，前者對信件表示滿意，並稱會慎重考慮信中內容。美國國務卿蓬佩奧稱，希望藉信件作為重啟美朝峰會的契機；韓國方面則對美朝領導人交換信件給予積極評價。在美朝關係有回暖跡象之際，特朗普6月底前往韓朝非軍事區的演講將成為焦點……（按此閱讀更多）
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