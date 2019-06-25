【中美貿易戰】美媒：為幫助談判　特朗普政府暫停對台軍售

中美領導人將在本周於日本大阪舉行的二十國集團（G20）峰會期間會談，重啟兩國貿易談判。《時代》（TIME）周刊周一（24日）報道，特朗普（Donald Trump）政府為了有助談判，暫停對台灣的軍售，也刻意在回應香港的反《逃犯條例》示威時反應溫和，避免刺激北京。

《時代》周刊報道，目前中美兩方都顯示出有意阻止新一輪加稅的跡象，報道首先引述一位匿名的美國國防部官員指，即將出席「習特會」的美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）已暫時扣起美國向台灣出售先進武器與其他軍事設備的決定。美國國防部早前已通知國會，準備向台出售20億美元的M1A2重型戰車和飛彈，但美國政府暫未有正式行動。

報道稱，另一個跡象是美國政府對香港近日的反《逃犯條例》示威反應溫和，例如美國有部分國會議員6月14日提出有關香港的法案（即指《香港人權與民主法案》），但特朗普政府反應冷淡，避免惹怒北京政府。

報道又指出，屬於對華鷹派的美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer），近日也轉為較溫和的語調，他在本周談及中美貿易談判時指，中美達到成功的協議對兩國均有益。

《時代》引述知情人士指，白宮國家安全顧問博爾頓（John Bolton）正在研究不向整個產品類別加徵關稅，而是考慮向違反協議的個別公司施加制裁，這種做法有可能比加徵關稅更會在國際上獲得支持。

（時代周刊）