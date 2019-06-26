【一分鐘看世界】特朗普制裁了誰？FedEx告華府、日本血汗工場

早晨，今天是6月26日，星期三。
陰晴不定的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
特朗普要制裁死人嗎？
美國總統特朗普發動對伊朗的新一輪制裁，除了經濟之外，就連電玩遊戲也受影響。兩國外交口水戰不斷，德黑蘭直斥白宮「智障」。自油輪遇襲事件以來，美伊兩國互不相讓，落入「膽小鬼博弈」的局面。惟華府制裁雷聲大雨點少，也不禁貿然發動軍事行動，加上特朗普犯下口誤，稱要制裁已故伊朗最高精神領袖霍梅尼，種種情況不禁令外界認為伊朗在賽局中略勝一籌……（按此閱讀更多）
伊朗國會的牆上分別掛上已故最高精神領袖霍梅尼（左）和現任最高精神領袖哈梅內伊（右）。特朗普在白宮發言時口誤稱要制裁霍梅尼，殊不知他已於1989年逝世。（路透社）
FedEx因華為禁令不勝負荷
自美國展開封殺華為行動，多家企業受到牽連。美國聯邦快遞FedEx 5月因退回載有華為手機的包裹，而引發風波。FedEx指出口禁令迫使公司每日審查數以百萬計的包裹，不但對公司造成嚴重負擔，而且也涉及法律問題，故入稟控告華府，不滿公司需要對華為禁令負責。至於一家專門負責研發的華為子公司也宣布「割席」，防止業務受禁令影響……（按此閱讀更多）
美國聯邦快遞（FedEx）不滿公司需要對華為禁令負責，入稟控告華府。（路透社）
日本毛巾工場黑幕 女工中風昏迷
日本今治市一家毛巾工場的越南女工向日本放送協會發出「求救信件」，揭發工場的血汗黑幕。女工們以技能實習生的名義被送往工場工作，不但每月加班超過180小時，而且被迫蝸居於無窗的住所。電視台將女工的苦況拍攝成節目，獲政府介入救出數人。惟節目尾聲卻播出一名女工工作期間因中風暈倒，至今仍然昏迷……（按此閱讀更多）
中美貿易談判領頭人通話
在G20「習特會」前夕，中國國務院副總理劉鶴應美方邀請，與貿易代表萊特希澤和財長姆努欽通話，按雙方元首指示，就經貿問題交換意見。有華府高層表示，習特會的目標是重啟中美貿易談判。至於這則通話是自5月中美貿易磋商停擺以來，兩國官員再度接觸。從中美雙方公布通話的方式，以至特朗普威脅加徵關稅的細節來看，美方似乎比中方更急切地想達成貿易協議……（按此閱讀更多）
約翰遜警告歐盟勿徵關稅
英國保守黨將於7月23日選出黨魁，新首相預料翌日上任，兩名候選人約翰遜和侯俊偉繼續就脫歐議題針鋒相對。侯俊偉表示，相信可與歐盟達成一份能夠團結整個保守黨陣營及其盟友的脫歐協議。約翰遜則繼續強調不論達成協議與否，都必定會於10月31日脫歐，他又警告歐盟在脫歐後向英國貨徵收關稅，將有如回到拿破崙的大陸封鎖政策……（按此閱讀更多）
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