【地獄來臨】熱浪侵襲歐洲　羅馬巴黎遊客嬉水急降溫

歐洲多國周二（25日）發出酷熱天氣警告，其中法國巴黎預測最高氣溫達34度，其他地區更達39度。因應炎熱天氣，政府決定將全國考試押後至下周舉行。不少到訪意大利羅馬等地的遊客都出盡法寶消暑，例如到俗稱「許願池」的特雷維噴泉（Trevi Fountain）遊玩，或者吃一口雪糕降溫。

歐洲熱浪：民眾聚集在意大利羅馬的噴泉消暑降溫。（路透社）

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羅馬早上氣溫達31度，濕度偏高。來自西班牙的遊客法里（Fari）到訪特雷維噴泉，他表示，在猛烈的陽光下，只好留在較清涼的地方，中午時份又會食雪糕消暑。

法國氣象局（Meteo France）發出第二高級的橙色警告，預測巴黎最高氣溫將達34度，其他地區甚至達39度。不少本地人和遊客都紛紛湧到艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）附近的特羅卡德羅（Trocadero）噴泉降溫。有來自阿根廷的導遊指，感覺氣溫超過35度，如此情況下，持續兩個半小時三小時帶領旅行團實在十分困難。

法國教育部長布朗凱（Jean-Michel Blanquer）周一（24日）宣布，由於酷熱天氣不宜學習，決定將升高中的全國考試由周四至周五（27日至28日）押後至下周。巴黎政府也推出多項緊急措施應對熱浪，包括加裝額外飲水機。

德國氣象部門氣象學家弗里德里希（Andreas Friedrich）表示，當局根據體感溫度發出酷熱天氣警告，估計周三（26日）在德國西南地區體感溫度將錄得破紀錄的43度。弗里德里希呼籲，民眾要小心，避免日間進行戶外活動，盡量留在陰涼地方，並要補充大量水份。

阿庫氣象公司（AccuWeather）指，歐洲這股熱浪是源於大西洋捲起風暴，加上中歐至東歐的高氣壓，導致撒哈拉（Sahara）沙漠的熱空氣上升，影響到歐洲天氣，高濕度更意味體感溫度會達47度。除了意大利、法國和德國外，西班牙、瑞士和比利時亦會受影響，情況將持續一周。

（路透社）