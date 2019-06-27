【一分鐘看世界】中美談判在即？加國肉類禁令、中英聯合聲明有效

早晨，今天是6月27日，星期四。
陰晴不定的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
中美貿易談判氣氛樂觀
二十國集團峰會「習特會」舉行在即，中美貿易談判氣氛普遍樂觀。在官員方面，財長姆努欽形容中美雙方的貿易協議「已經完成了九成」，農業部長珀則指貿易戰損害美國農民，暗示該停止貿戰。至於媒體方面，彭博社消息指美國考慮暫停對3000億美元中國商品加徵關稅，《時代周刊》則指華府或選擇擱置26億美元的對台軍售案，換取中美達成協議。以上跡象顯示中美貿易矛盾有緩和之勢，不少中美專家更預測，兩國元首會取得某種程度的停戰共識……（按此閱讀更多）
二十國集團峰會「習特會」舉行在即，彭博社引述消息人士指，華府考慮暫停對新一輪3000億美元的中國貨品加徵關稅。（路透社）
中國禁肉令 加拿大被「砌生豬肉」？
中國海關指一批來自加拿大的豬肉產品含有「瘦肉精」，並涉及偽造衞生證書，周二起暫停從該國進口肉類產品。加媒引述加拿大統計局數據指出，禁令可能會影響加國兩成豬肉出口。加拿大方面則表示，不清楚涉事豬肉的來源，又指有人藉加拿大品牌的名義將豬肉運到中國，有「砌生豬肉」之嫌……（按此閱讀更多）
中國指一批加拿大豬肉牽涉偽造證書，決定暫停進口所有加拿大肉類。加國貿易部長則表示，有人藉加拿大品牌的名義各中國輸入產品。（路透社）
英外相：中英聯合聲明仍有效
香港反對修訂《逃犯條例》風波持續，不但有示威者前往外國駐港領使館請願，也有人發起眾籌嘗試在G20峰會期間，於全球各大報章刊登廣告表達訴求。英國對事件表達關注，外相侯俊偉不但提出要求特區政府就金鐘衝突事件展開獨立調查，還提到中英兩國1984年簽署的《中英聯合聲明》至今仍然有效，而英方會繼續捍衛自身立場……（按此閱讀更多）
歐洲「地獄高溫」來襲
歐洲多國受熱浪侵襲，法國巴黎氣溫高達攝氏34度，當地政府除了加裝飲水機外、開放市政大廈供市民涼冷氣，甚至將全國考試押後至下周舉行。由於受來自撒哈拉沙漠的熱空氣影響，氣象學者預計，西班牙、法國、德國、比利時和瑞士等地的氣溫將上升至40度或以上……（按此閱讀更多）
誰是新任白宮發言人？
美國「第一夫人」發言人格里沙姆將調往白宮，接替桑德斯擔任白宮發言人，並同時兼任通訊總監。現年42歲的格里沙姆是名單親媽媽，早於2015年加入特朗普競選團隊，是至今唯一仍留職的競選團隊成員。她處事嚴謹慎重，也是少數能長時間留在特朗普夫婦身邊工作的人……（按此閱讀更多）
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