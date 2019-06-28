【G20大阪峰會・01直擊】新聞中心人性化　自我宣傳不忘講環保

二十國集團（G20）峰會周五及周六（28、29日）在大阪舉行，《香港01》記者周四（27日）已抵達大阪，並進駐新聞中心，與世界各國傳媒記者準備迎接峰會。 新聞中心設在峰會會場「INTEX大阪」其中一個展覽館，除了基本設備外，休息空間及餐飲等不少細節，讓人感受到主辦方的細心安排，可謂最好的自我宣傳。

新聞中心內的「綠洲」

新聞中心設有約1200個座位，周四（27日）上午8時至周日（30日）中午12時，24小時開放為記者提供各種支援。

中心的硬件及軟件配套完善，而且非常人性化。中心內除設有網絡及打印服務這些基本辦公設備外，更貼心地劃出休息空間：數個豆袋、幾張吊床，以及榻榻米地台，形成「戰場」中的一處世外桃源，讓記者可以忙裏偷閒，不少記者均盛讚這個「窩心」安排。

G20峰會直擊：不少記者百忙中走到這片休息空間，稍作小睡。（凌俊賢攝）

環保「走塑」響應主題

會場亦十分講究環保，以響應今次峰會所討論的海洋塑膠垃圾等議題。場內無提供塑膠吸管、膠袋等即棄塑膠製品，更呼籲各與者參與「走塑」；會場內亦擺放不少回收箱作垃圾分類。

G20峰會直擊：會場內亦擺放不少回收箱作垃圾分類。（凌俊賢攝）

美酒佳餚自我宣傳

中心亦為記者提供飯團、芝士撻及咖啡等小食飲品讓在場人士充饑，惟記者卻不幸選中一件已發酸的飯團，咬了一口後連忙將其扔掉。

有見及此，記者隨即轉戰場內的餐飲中心。除了壽司、和牛、海膽等各種日本料理外，餐飲中心亦提供各類食物，照顧到不同人士需要。

有佳餚又怎能沒美酒奉上？餐飲中心提供清酒、梅酒、紅白酒、及啤酒等，並附上小冊子介紹，軟硬兼施向來賓展示日本的軟實力。

G20峰會直擊：餐飲中心有壽司、和牛、海膽等各種日本料理，亦提供各類食物，照顧不同人士需要。（凌俊賢攝）

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