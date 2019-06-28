【一分鐘看世界】G20峰會開鑼、香港再「稱霸」、顫抖的默克爾

早晨，今天是6月28日，星期五。
多雲的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
G20雙邊會談喧賓奪主 習特會尤為搶鏡
大阪二十國集團峰會登場，日本方面嚴陣以待，部分地區停工停課。各國領袖趁此機會舉行雙邊會談，包括英國首相文翠珊與俄羅斯總統普京會晤探討兩國關係，以及法國總統馬克龍和日本首相安倍晉三談國際議題等，當中又以「習特會」最受關注。有美媒報道指，習近平將向特朗普開出三大「停戰」條件，惟白宮方面則稱兩國談判沒有先決條件。在中美關係尚未明朗之際，或影響了習近平沒順道訪日……（按此閱讀更多）
大阪G20峰會正式登場，日本當局嚴陣以待，派出約3.2萬警員和超過60艘船艦維持治安。（美聯社）
香港生活成本最高 飲杯咖啡貴過人
全球最大人力資源公司美世發表報告，比較全球約500個城市的生活指數，排名結果顯示香港「榮登」第一位。報告指出，香港連續第二年成為企業外派員工生活成本最高城市，當中的原因主要是由於房地產市場和貨幣與美元掛勾，推高本地生活成本。報告特別提到，香港入油和飲咖啡的成本是全球最貴，在租金方面更是遠超第二和第三的紐約和東京……（按此閱讀更多）
五光十色的霓虹燈下，香港成為全球生活成本最高的城市，在租金方面尤為「出色」。（Getty Images）
默克爾身體顫抖 十日內兩次
德國總理默克爾上周二迎接到訪的烏克蘭總統時全身顫抖，並稱這是缺水所致。時隔不足十日，她再被發現身體抖震，其健康狀況引發外界關注。德國政府解釋，總理的身體無大礙，並將如期出席G20峰會。現年64歲的默克爾擔任歐盟舵手多年，惟此時適逢歐盟建制換屆，未來掌舵人未定，加上右翼疑歐勢力崛起和英國脫歐，以及傳統盟友美國反覆無常，默克爾的顫抖的身體是否有如歐盟的未來……（按此閱讀更多）
「雙宋」婚姻告終 透視韓國離婚狀況
韓國明星宋仲基與宋慧喬的童話式婚姻告終，事件哄動亞洲。在韓國特有的「離婚熟慮制度」下，離婚夫婦獲得一段冷靜期，防止雙方草率地離婚。這項制度的出現是因應當地的高離婚率，有分析認箇中原因除了與社會接受程度和女性財能力提升有關外，不少富有的中年夫婦更為了避開遺產稅而選擇離婚……（按此閱讀更多）
美眾院「含淚」通過撥款法案助移民
美國共和民主兩黨一直為美墨邊界撥款的細節爭持不下，惟近日一張移民父女溺斃的照片觸發社會不滿，國會不得不加快通過法案。在此情況下，民主黨佔多的眾議院決定「含淚」通過由共和黨把持的參議院法案版本，眾議院議長佩洛西表示，這是為了讓移民兒童盡早獲得撥款……（按此閱讀更多）
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